Якщо українці переможуть Венесуелу, то далі зіграють проти бразильців.

Визначився потенційний суперник збірної України у півфіналі чемпіонату світу-2024 з футзалу. Ним стала команда Бразилії, яка в першому чвертьфіналі обіграла Марокко з рахунком 3:1 .

У першому таймі бразильці двічі вразили ворота суперника – на 12-й хвилині рахунок відкрив Марсел, а на 18-й перевагу своєї команди подвоїв Леандро Ліно.

У другому таймі Дієго забив на 29-й хвилині й довів перевагу південноамериканців до трьох м'ячів. На 35-й хвилині Боумезу скоротив відставання африканської збірної, але на більше марокканців не вистачило.

Тож у півфіналі ЧС-2024 з футзалу переможець чвертьфінального матчу Україна – Венесуела зіграє з Бразилією.

Поєдинок Україна – Венесуела також відбудеться в неділю, 29 вересня. Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом.

Онлайн-відеотрансляція матчу Україна – Венесуела доступна на нашому сайті.

Збірна України вшосте в історії бере участь футзальному ЧС. Найкращий результат "синьо-жовтих" – четверте місце на дебютному для нашої команди турнірі 1996 року.

На Мундіалях 2004-го та 2008-го років українська збірна зупинялася у 2-му груповому раунді (топ-8), 2012-го – дійшла до чвертьфіналу, а 2016-го – вилетіла в 1/8 фіналу.

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