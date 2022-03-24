Визначився потенційний суперник збірної України в фіналі плейоф кваліфікації на ЧС-2022

"Синьо-жовті" дізналися, з ким зіграють, якщо пройдуть шотландців.
Збірна Уельсу обіграла команду Австрії (2:1) в півфіналі плейоф європейської кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.
Саме валійці позмагаються за путівку на мундіаль з переможцем матчу Шотландія - Україна, який через війну перенесли на червень.
Перемогу команді Уельсу приніс дубль Гарета Бейла. Зірка мадридського "Реала" відзначився на 25-й і 51-й хвилинах. Гості зуміли відповісти лише автоголом Бена Девіса на 65-й хвилині.
Як повідомляв ТСН Проспорт, чинні чемпіони Європи - італійці - сенсаційно пролетіли повз світову першість. "Скуадра Адзурра" вдома поступилася Північній Македонії.
ЧС-2022 прийме Катар 21 листопада - 18 грудня 2022 року. Жеребкування фінальної стадії відбудеться 1 квітня 2022 року.
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