Визначився розклад матчів збірної України на Євро-2024 в разі виходу до фінального турніру

"Синьо-жовті" можуть розпочати груповий етап поєдинком проти Румунії, а завершити грою з Бельгією.

Після жеребкування фінального турніру Євро-2024 став відомий календар матчів групового раунду континентальної першості.

Зокрема розклад своїх поєдинків на чемпіонаті Європи дізналася й збірна України, яка також отримала потенційних суперників у фінальному турнірі Євро-2024.

Команда Сергія Реброва, як можливий переможець плейоф відбору Шляху В, була посіяна з останнього четвертого кошика та потрапила до групи E, де може зіграти проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Якщо збірна України зуміє подолати плейоф кваліфікації, то в першому турі Євро-2024 зіграє проти Румунії 17 червня на "Альянц Арені" в Мюнхені.

У другому турі "синьо-жовті" 21 червня можуть зустрітися зі Словаччиною на "Меркур Шпіль-Арені" в Дюссельдорфі.

Заключний матч групового етапу українці мають шанси провести 26 червня проти Бельгії на "Мерседес-Бенц Арені" у Штутгарті.

Потенційний розклад матчів збірної України на Євро-2024

17 червня 2024 року: Румунія – Україна* (Мюнхен)

21 червня 2024 року: Словаччина – Україна* (Дюсельдорф)

26 червня 2024 року: Україна* – Бельгія (Штутгарт)

Нагадаємо, збірна України не зуміла напряму пробитися на чемпіонат Європи, посівши третє місце у своїй відбірковій групі. "Синьо-жовті" пропустили на турнір Англію та Італію, а самі тепер позмагаються у плейоф за право виступити у фінальній частині ЧЄ.

У півфіналі плейоф відбору на Євро-2024 підопічні Реброва зустрінуться з командою Боснії та Герцеговини. Цей матч відбудеться 21 березня на полі суперника нашої збірної.

Якщо українці переможуть боснійців, то у фіналі плейоф 26 березня розіграють путівку на чемпіонат Європи з переможцем іншого півфіналу Шляху В Ізраїль – Ісландія. У цьому поєдинку команда Реброва буде номінальним господарем.

Раніше повідомлялося, що суперкомп'ютер оцінив шанси збірної України в плейоф відбору на Євро-2024.

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