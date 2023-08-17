Визначився суперник "Динамо" у вирішальному раунді кваліфікації Ліги конференцій

"Біло-сині" позмагаються за вихід до групового етапу з турецьким "Бешикташем".

Стало відомо, проти кого київське "Динамо" зіграє в раунді плейоф відбору Ліги конференцій сезону-2023/24 .

Суперником "біло-синіх" стане турецький "Бешикташ", який у 3-му кваліфікаційному раунді турніру пройшов азербайджанський клуб "Нефтчі".

У першому поєдинку стамбульський клуб на виїзді виграв з рахунком 1:3. Матч-відповідь також завершився перемогою "Бешикташа" – 2:1. Таким чином, турецький гранд виявився сильнішим за підсумками двох зустрічей – 5:2 .

Зазначимо, що нинішній головний тренер "Динамо" Мірча Луческу тренував "Бешикташ" у період від 2002 до 2004 року.

Перші матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 24 серпня, а поєдинки у відповідь – 31 серпня.

Кияни розпочнуть з номінально домашньої гри. Матч-відповідь прийме стадіон у Стамбулі.

Нагадаємо, на шляху до вирішального раунду кваліфікації Ліги конференцій "Динамо" у серії пенальті здолало грецький "Аріс" після нічийного результату 2:2 за сумою двох матчів.

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