Визначився суперник збірної України у чвертьфіналі молодіжного Євро-2023

За путівку до півфіналу "синьо-жовті" позмагаються з французами.

Молодіжна збірна України (U-21) дізналася свого суперника в 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023.

Ним стала команда Франції, яка посіла перше місце у квартеті D. У заключному турі групового етапу французи розбили Швейцарію з рахунком 1:4.

Таким чином, "Ле Бле" завершили груповий раунд з максимальним показником набраних очок (9). Раніше "триколірні" обіграли Італію (2:1) та здолали Норвегію (0:1).

Зазначимо, що українська "молодіжка" вийшла до плейоф з другого місця групи B, поступившись Іспанії лише через різницю забитих і пропущених голів.

На груповій стадії континентальної першості команда Руслана Ротаня перемогла Хорватію (2:0), вирвала перемогу над Румунією (0:1) та на останніх хвилинах втратила перемогу над Іспанією (2:2).

Чвертьфінальний поєдинок Франція – Україна відбудеться в неділю, 2 липня. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

Фінальна частина Євро-2023 (U-21) триватиме до 8 липня в Грузії та Румунії. Три найкращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

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