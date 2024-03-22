Визначився суперник збірної України у фіналі плейоф відбору на Євро-2024: коли вирішальна гра

26 березня команда Сергія Реброва у польському Вроцлаві зустрінеться з Ісландією.
Стало відомо, хто стане суперником збірної України у фіналі плейоф відбору до Євро-2024. Вирішальний матч за вихід на континентальну першість команда Сергія Реброва зіграє проти Ісландії.
У півфіналі плейоф українська збірна здійснила камбек і здолала команду Боснії та Герцеговини (2:1), а ісландці в паралельному матчі розгромили Ізраїль з рахунком 4:1.
Причому острів'яни також пропустили першими – на 31-й хвилині ізраїльтян вивів уперед Еран Захаві, реалізувавши пенальті. Однак ще до перерви гості опинилися в ролі лідера завдяки голам Альберта Гудмундссона та Арнора Траустасона.
У другому таймі Ізраїль залишився в меншості – на 73-й хвилині пряму червону картку отримав захисник Рой Ревіво.
Ісландія скористалася чисельною перевагою та зняла питання щодо переможця протистояння – Гудмундссон забив ще два голи, таким чином завершивши матч із хет-триком.
Вирішальний поєдинок за вихід на чемпіонат Європи між збірними України та Ісландії відбудеться у вівторок, 26 березня, в польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчінський Арена Вроцлав". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Нагадаємо, в разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.
Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.
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