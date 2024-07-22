Визначився суперник збірної України у півфіналі юнацького Євро-2024 з футболу

Визначився суперник збірної України з футболу (U-19) у півфіналі юнацького Євро-2024.

За вихід до фіналу континентальної першості "синьо-жовті" позмагаються з Францією.

Напередодні команда Дмитра Михайленка у заключному турі групового етапу здобула вольову перемогу над Італією (3:2), завдяки чому з 5 очками посіла друге місце у групі A та вийшла до півфіналу. "Скуадра Адзурра" (6 балів) пройшла до плейоф з першої позиції.

Суперником українців у півфіналі Євро-2024 (U-19) повинен був стати переможець групи B, ім'я якого визначалося в очному поєдинку між Францією та Іспанією. Перед останнім туром французи мали 6 очок, а іспанці – 4, тож "Ле Бле" залишалися лідером квартету навіть у разі нічиєї.

Іспанцям ж необхідно було обов'язкового перемагати, щоб фінішувати на першому місці. "Червона фурія" програла перший тайм з рахунком 0:1, але після перерви забила двічі та повела в рахунку. Утім, на 90-й хвилині Франція вирвала нічию (2:2) і таким чином зберегла лідерство у групі, що зробило її суперником України у півфіналі.

У паралельному поєдинку останнього туру квартету B результативну нічию видали Туреччина та Данія (3:3). Отже, Франція (7 очок) та Іспанія (5) вийшли до плейоф, а турки (2) та данці (1) припинили боротьбу за трофей.

Півфінальний матч Франція – Україна відбудеться у четвер, 25 липня, початок – о 21:00 за київським часом.

Іншу путівку до фіналу розіграють Італія та Іспанія. Цей поєдинок також заплановано на 25 липня, стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом.

Фінальний матч ЧЄ-2024 (U-19) відбудеться в неділю, 28 липня, та розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Зазначимо, що Євро-2024 (U-19) також є відбором від УЄФА до ЧС-2025 (U-20), який відбудеться у Чилі. Право зіграти на Мундіалі отримають п'ять найкращих збірних чемпіонату Європи – всі півфіналісти та переможець матчу між командами, які посіли треті місця у своїх групах.

Вийшовши до півфіналу, збірна України уп'яте в історії відібралася на молодіжний чемпіонат світу (U-20). На чотирьох попередніх планетарних першостях збірна України незмінно виходила до плейоф: тричі зупинялася в 1/8 фіналу (2001, 2005, 2015), а 2019 року стала переможцем турніру.

Крім "синьо-жовтих", від Європи на ЧС-2025 (U-20) зіграють Франція, Італія, Іспанія та переможець матчу за п'яте місце на ЧЄ-2024 (U-19), в якому зійдуться Норвегія та Туреччина (25 липня, 18:30 за київським часом).

Нагадаємо, збірна України U-19 ушосте бере участь у чемпіонаті Європи. У цій віковій категорії "синьо-жовті" вчетверте змогли подолати груповий етап Євро, а найкращим результатом є перемога на турнірі 2009 року.

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