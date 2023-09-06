Визначився суперник збірної України в 1/8 фіналу волейбольного Євро-2023

"Синьо-жовті" поборються за путівку до чвертьфіналу з Португалією.

Чоловіча збірна України з волейболу дізналася свого суперника в першому раунді плейоф чемпіонату Європи-2023.

Команда Угіса Крастіньша в 1/8 фіналу континентальної першості зіграє проти Португалії.

"Синьо-жовті" завершили груповий етап Євро-2023 на третьому місці групи В. Україна (6 очок) пропустила вперед Словенію (15) та Хорватію (8), але випередила Болгарію (6), Іспанію (6) та Фінляндію (4).

Згідно з регламентом турніру, до плейоф вийшли по чотири найкращі збірні з шести команд кожної групи. В 1/8 фіналу українці зустрінуться з володарем другої позиції у групі D – Португалією.

Матч Україна – Португалія відбудеться 8 або 9 вересня о 17:30 за київським часом у болгарському місті Варна на арені Палацу культури та спорту.

Нагадаємо, на груповій стадії Євро-2023 збірна України програла Словенії (1:3), Хорватії (2:3) та Болгарії (1:3), а також здобула перемогу над Фінляндію (3:2) та обіграла Іспанію (3:0).

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