Визнали найкращим гравцем турніру: лідер збірної України з волейболу завоював Суперкубок Італії

Капітан збірної України з волейболу Олег Плотницький став володарем Суперкубка Італії в складі "Перуджі".

25-річний українець зробив вагомий внесок у тріумф своєї команди в "фіналі чотирьох".

Спершу "Перуджа", яка є чинним володарем Кубка Італії, в півфіналі обіграла "Трентіно". Напружений поєдинок тривав п'ять сетів і завершився перемогою клубу нашого співвітчизника - 3:2.

А потім у вирішальній битві за трофей команда Плотницького впоралася з "Чівітановою" - чинним чемпіоном італійської Суперліги. Фінал також складався з п'яти партій: "Чівітанова" двічі виходила вперед, але "Перуджа" зуміла відігратися та виграти заключний п'ятий сет.

Плотницький у фіналі зміг заробити 11 очок. Саме українця визнали найціннішим гравцем (MVP) Суперкубка Італії.

Для Олега це вже четвертий титул у складі "Перуджі". Він тричі здобув з "Перуджею" Суперкубок країни та перемагав у Кубку Італії сезону-2021/22.

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