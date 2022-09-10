Визнали помилку: в ФА Боснії та Герцеговини заявили, що проситимуть скасувати матч із Росією

Представник Футбольної Асоціації Боснії та Герцеговини (ФАБіГ) Фуад Чолпа повідомив, що проситиме скасувати проведення товариського матчу зі збірною Росії.

Незважаючи на повномасштабне вторгнення російських військ до України, Футбольна Асоціація Боснії та Герцеговини анонсувала проведення спарингу із командою країни агресорки. Утім, ця новина миттєво викликала обурення світової спільноти, тож тепер боснійська футбольна влада, схоже, збирається відмовитися грати з росіянами.

Представник Футбольної Асоціації Боснії та Герцеговини Фуад Чолпа заявив, що проситиме скасувати проведення контрольного поєдинку між боснійцями та РФ.

"Я визнаю, що помилився. Проситиму скасувати матч із Росією", - цитує функціонера BH Live.

Сам Чолпа раніше голосував за проведення матчу Росія - Боснія і Герцеговина, який заплановано на 19 листопада у Санкт-Петербурзі.

Крім того, член президії Боснії і Герцеговини Желько Комшич прокоментував рішення футбольної збірної провести спаринг з росіянами. Він переконаний, що гру буде скасовано.

"Цей матч не відбудеться", - сказав Комшич для Radiosarajevo.ba.

Раніше в УЄФА повідомили, що не заперечують проти проведення поєдинку між збірними Боснії і Герцеговини і РФ. У відповідь Українська асоціація футболу (УАФ) вимагає від УЄФА та ФІФА не допустити проведення матчу за участю країни-агресорки.

Своєю чергою, лідери збірної Боснії та Герцеговини вже висловили солідарність з Україною та заявили, що бойкотуватимуть товариський матч із Росією.

Додамо, що Боснія та Герцеговина була суперником збірної України у групі кваліфікації на Чемпіонат світу-2022. У Львові команди зіграли внічию (1:1), а на виїзді українці обіграли балканців (0:2) та завоювали путівку до плейоф відбору на мундіаль.

Нагадаємо, УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним Росії у міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення до України. Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі у турнірах під своєю егідою. Тепер же УЄФА заборонив росіянам брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23.

Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА. Рішення, яке УЄФА ухвалив 2 травня, також не передбачає позбавлення країни-агресорки членства в європейській футбольній організації.

Росіяни востаннє провели матч у відборі до ЧС-2022 у листопаді минулого року. Тоді вони поступилися Хорватії 0:1.

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