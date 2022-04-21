Визнали винним: російського чемпіона світу з біатлону дискваліфікували на два роки через допінг

Визнали винним: російського чемпіона світу з біатлону дискваліфікували на два роки через допінг

Російського біатлоніста Олексія Волкова покарали за порушення антидопінгових правил.

Спортсмена спіймали на вживанні фенотеролу. Інцидент стався в березні 2013 року.

Про це повідомляється на сайті незалежного дисциплінарного органу Biathlon Integrity Unit (BIU).

Фенотерол належить до групи бета-2-агоністів та чинить бронхолітичну дію. Використовується для швидкого полегшення симптомів астми.

Волков у формі допінг-контролю заявив про використання беротека, що містить фенотерол, але не мав дозволу на терапевтичне застосування препарату.

Дві проби, взяті у Волкова під час чемпіонату Росії з біатлону у березні 2013 року, були відправлені до Московської антидопінговій лабораторії, яка повідомила, що зразки дали негативний результат на заборонені речовини.

Проте записи у базі даних LIMS московської лабораторії показали, що обидві проби дали позитивний результат при початковому тестуванні на фенотерол, але процедура підтвердження не проводилася.

Біатлоніст визнав порушення. Результати Волкова на чемпіонаті Росії-2013 анульовано. Винесено рішення про дискваліфікацію на 2 роки.

Волков вигравав чемпіонат світу 2017 року у складі естафеті. Завершив кар’єру у 2020 році.

Зараз Волков працює тренером резервної біатлонної збірної Росії зі стрільби.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація водних видів спорту (FINA) дискваліфікувала трьох російських плавців Артема Лобузова, Артема Подьякова та Олександру Соколову на чотири роки за порушення антидопінгових правил.

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