Визнання нового короля: фанати зірвали похід Усику в Лондоні за iPhone після перемоги над Джошуа (відео)

Визнання нового короля: фанати зірвали похід Усику в Лондоні за iPhone після перемоги над Джошуа (відео)

Володар чотирьох титулів був тепло прийнятий британцями.

Наступного дня після впевненої перемоги українця Олександра Усика над британцем Ентоні Джошуа і завоювання ним поясів у суперважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA Super і IBO команда новоспеченого чемпіона вирушила в Лондоні до магазину, щоб придбати iPhone.

УСИК - ДЖОШУА: НАЙКРАЩІ МОМЕНТИ БОЮ (ВІДЕО)

Про це у сторіс Instagram розповів один із тренерів непереможеного кримчанина Сергій Лапін.

"Прийшли за iPhone, але там страшенна черга. Але - один момент. IPhone не купили, але Саня перефоткався з усім торговим центром. Такі справи", - розповів Лапін.

На підтвердження своїх слів тренер додав два відео.

Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113. В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але Джошуа врятував фінальний гонг , який пролунав на 5 секунд раніше.

В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але , який пролунав на 5 секунд раніше. Усик відібрав у Джошуа титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Олександр став чемпіоном світу у другій для себе ваговій катерії. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті.

Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.

На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразок

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Усик прокоментував свою перемогу над Джошуа. Також Олександр записав відеозвернення після перемоги над британцем, заявивши, що "Пояси їдуть додому". А на пресконференції Усик сказав, що бій-реванш із британцем хоче провести в Україні.

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