Визнав свою вину: ексочільника Формули-1 та шанувальника Путіна засудили до 17 місяців в'язниці

Екскерівника Формули-1, британського бізнесмена Берні Еклстоуна засудили до 17 місяців ув'язнення за шахрайство.

Як повідомляє Sky Sports, колишній спортивний функціонер визнав себе винним у прихованні 400 мільйонів фунтів у трастових фондах Сінгапуру.

Еклстоуна засудили до 17 місяців позбавлення волі з відтермінуванням на два роки, тобто він опиниться у в'язниці лише за умови, якщо протягом цього часу повторно вчинить злочин.

Зазначається, що під час винесення вироку суддя взяв до уваги відсутність судимостей та стан здоров'я 92-річного ексочільника Формули-1.

Крім того, Еклстоун погодився виплатити податковій та митній службам Великої Британії 652,6 мільйона фунтів стерлінгів штрафу.

Еклстоун керував Формулою-1 від 1978 до 2017 року. У своїх інтерв'ю бізнесмен неодноразово хвалив режими Адольфа Гітлера та Володимира Путіна. 2019 року Еклстоун заявляв, що хотів би, щоб Путін захопив Європу.

Нагадаємо, влітку 2022 року він заявив, що готовий навіть "схопити кулю" за російського "фюрера". Еклстоун звинуватив Україну та її президента Володимира Зеленського в тому, що не було нічого зроблено для запобігання війні. Пізніше функціонер попросив вибачення за свої ганебні висловлювання.

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