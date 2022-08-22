"Визнаю свою провину": скандальний український боксер перепросив Усика, якого образив перед реваншем із Джошуа

Український боксер Іван Редкач перепросив чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександра Усика.

Так, 36-річний Редкач у властивій йому манері одночасно потролив та перепросив чемпіона.

Про це уродженець Сумщини написав на своїй сторінці в Twitter.

"Вітаю, Юсику! Був чудовий бій. Вибач, що тебе хейтив, більше не буду. Визнаю свою провину. Молодець", - написав Редкач.

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У реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія), Усик переміг Джошуа роздільним рішенням суддів: 113-115, 115-113, 116-112. Таким чином, українець захистив всі титули, які в Лондоні відібрав у британця минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Редкач, своєю чергою, на професійному ринзі провів 31 поєдинок: здобув 23 перемоги (18 нокаутом), зазнав 6 поразок і один раз звів бій до нічиєї. Ще один поєдинок був визнаний таким, що не відбувся.

У своєму останньому бою Іван скандально програв американцеві Реджису Прогрейсу. Спочатку американцеві присудили перемогу технічним рішенням, однак згодом комісія змінила результат поєдинку на виграш боксера зі США технічним нокаутом.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що Редкач образив Усика через його образ на битві поглядів із Джошуа.