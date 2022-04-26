Вкотре йде за кораблем: у країни-агресорки відібрали чемпіонат світу з хокею

Вкотре йде за кораблем: у країни-агресорки відібрали чемпіонат світу з хокею

Міжнародна федерація хокею (IIHF) позбавила Росії права проведення чемпіонату світу-2023.

Рішення про перенесення чемпіонату світу з країни-агресорки прийнято насамперед із міркувань безпеки всіх гравців, офіційних осіб, представників ЗМІ та вболівальників.

Про це повідомляється на офіційному сайті IIHF.

Наступного року світова першість мала відбутися у Санкт-Петербурзі 5-21 травня. Нове місце проведення турніру оголосять на конгресі IIHF, що відбудеться у Тампере під час ЧС-2022.

Раніше збірні Росії та Білорусі відсторонили від участі у чемпіонаті світу з хокею, а також Росію позбавили права проведення молодіжного чемпіонату світу-2023, який мав відбутися в Києві та Новосибірську.

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