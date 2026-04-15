"Вкрадений матч": лідер "Барселони" розніс суддівство у чвертьфіналі ЛЧ проти "Атлетіко"

Рафінья / © Associated Press

Вінгер каталонської "Барселони" Рафінья розкритикував суддівство в матчах 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського "Атлетіко".

Бразилець, який пропустив обидва поєдинки через травму, після матчу-відповіді звинуватив арбітрів у тому, що вони "вкрали" перемогу в його команди.

"Зробити одну помилку — це людський фактор, але щоб це повторилося в іншому матчі? Ми дуже добре грали, але це протистояння у нас вкрали", — цитує бразильця ESPN.

"Це був вкрадений матч, суддівство було жахливим. Гравці "Атлетіко" зробили незліченну кількість фолів, а суддя навіть не показав їм жодної жовтої картки. Що я справді хочу зрозуміти — то це їхній страх перед перемогою "Барселони"", — додав бразилець у коментарі для DAZN.

Як повідомляє Mundo Deportivo, тепер УЄФА може дискваліфікувати Рафінью на три матчі ЛЧ за його висловлювання про упереджене суддівство.

Оскільки за сумою двох матчів каталонці поступилися "матрацникам" із загальним рахунком 2:3 ("Барселона" програла першу зустріч вдома — 0:2, а у поєдинку-відповіді перемогла на виїзді — 2:1), то в разі покарання Рафіньї доведеться пропустити ігри вже наступного сезону Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що в обох зустрічах з "Атлетіко" каталонці догравали матч удесятьох. У домашній грі за фол останньої надії червону картку отримав Пау Кубарсі, а в гостьовому поєдинку — Ерік Гарсія.

"Атлетіко" у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння "Спортинг" (Португалія) — "Арсенал" (Англія). У першій зустрічі лондонці на виїзді перемогли лісабонців з рахунком 1:0. Матч-відповідь відбудеться у середу, 15 квітня, у Лондоні.

