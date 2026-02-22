"Вкрала лижі": російську спортсменку дискваліфікували на Олімпіаді-2026

Дар'я Непряєва / © Associated Press

Російську лижницю Дар'ю Непряєву, яку допустили до участі в зимових Олімпійських іграх-2026 у нейтральному статусі, дискваліфікували у масстарті.

Вона посіла у гонці 11-те місце, проте після фінішу її результат анулювали. Причиною дискваліфікації стало те, що під час піт-стопу за 28 км до фінішу вона взяла лижі німкені Катаріни Хенніг-Доцлер, а не свої.

Сама Хенніг-Доцлер на тому колі на піт-стоп не заходила, а за 7,4 км взяла лижі партнерки за командою Катарини Зауербрей, яка не вийшла на старт марафону. У підсумку німкеня фінішувала дев'ятою.

"Непряєва приїхала на піт-стоп і вкрала лижі німкені. Я не жартую. Росіянка Непряєва, яка тут виступає без прапора, гімну, без честі, без нічого, приїхала на піт-стоп, вкрала лижі німкені і поїхала на трасу.

І тому ви бачили, що там відбувалося. Судді переносили одні лижі на інші, не розуміли, що відбувається. Але це абсолютний факт, щойно це сталось в гонці — вона вкрала лижі Катаріни Хенніг-Доцлер", — сказав коментатор Віталій Волочай під час трансляції жіночого масстарту.

Перемогу в гонці та золоту медаль здобула шведка Ебба Андерссон. "Срібло" виграла норвежка Хейді Венг, а "бронзу" взяла швейцарка Надя Келін.

Зимові Олімпійські ігри-2026 тривають від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляли 46 атлетів, які боролися за медалі в 11 видах спорту. "Синьо-жовті" завершили виступи на цих Іграх без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.