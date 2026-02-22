ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
203
Час на прочитання
2 хв

"Вкрала лижі": російську спортсменку дискваліфікували на Олімпіаді-2026

Результат "нейтральної" лижниці з держави-агресорки анулювали.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Дар'я Непряєва

Дар'я Непряєва / © Associated Press

Російську лижницю Дар'ю Непряєву, яку допустили до участі в зимових Олімпійських іграх-2026 у нейтральному статусі, дискваліфікували у масстарті.

Вона посіла у гонці 11-те місце, проте після фінішу її результат анулювали. Причиною дискваліфікації стало те, що під час піт-стопу за 28 км до фінішу вона взяла лижі німкені Катаріни Хенніг-Доцлер, а не свої.

Сама Хенніг-Доцлер на тому колі на піт-стоп не заходила, а за 7,4 км взяла лижі партнерки за командою Катарини Зауербрей, яка не вийшла на старт марафону. У підсумку німкеня фінішувала дев'ятою.

"Непряєва приїхала на піт-стоп і вкрала лижі німкені. Я не жартую. Росіянка Непряєва, яка тут виступає без прапора, гімну, без честі, без нічого, приїхала на піт-стоп, вкрала лижі німкені і поїхала на трасу.

І тому ви бачили, що там відбувалося. Судді переносили одні лижі на інші, не розуміли, що відбувається. Але це абсолютний факт, щойно це сталось в гонці — вона вкрала лижі Катаріни Хенніг-Доцлер", — сказав коментатор Віталій Волочай під час трансляції жіночого масстарту.

Перемогу в гонці та золоту медаль здобула шведка Ебба Андерссон. "Срібло" виграла норвежка Хейді Венг, а "бронзу" взяла швейцарка Надя Келін.

Зимові Олімпійські ігри-2026 тривають від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляли 46 атлетів, які боролися за медалі в 11 видах спорту. "Синьо-жовті" завершили виступи на цих Іграх без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі — фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Дата публікації
Кількість переглядів
203
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie