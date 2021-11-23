"Вкрав моє дитинство": Дієго Марадону звинуватили у зґвалтуванні 20-річної давнини

Інцидент нібито стався у 2001 році, коли Марадона перебував на Кубі для лікування від наркозалежності.

Кубинка Мавіс Альварес звинуватила покійного футболіста Дієго Марадону у зґвалтувнні 20-річної давнини.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що 37-річна жінка заявила у суді Міністерства юстиції Аргентини, що гравець зґвалтував її, коли вона була підлітком, і "вкрав її дитинство".

Інцидент нібито стався у 2001 році, коли Марадона перебував на Кубі для лікування від наркозалежності. Альварес запевняє, що футболіст змусив її до статевого акту в клініці в Гавані, коли її мати перебувала в сусідній кімнаті.

"Він прикриває мені рота, він ґвалтує мене, я не хочу надто багато про це думати, - згадала жінка. - Я перестала бути дівчинкою, у мене вкрали мою невинність. Це важко".

Згодом 40-річний гравець забрав Альварес, якій тоді було 16 років, до Аргентини. За словами жінки, її сім'я дозволила зав'язати відносини із зіркою, попри велику різницю у віці, лише через дружбу Марадони з покійним президентом Куби Фіделем Кастро.

"Моя сім'я ніколи не прийняла б це, якби не втрутився кубинський уряд", - сказала вона, додавши, що подала скаргу "для того, щоб допомогти всім жінкам, усім жертвам торгівлі людьми та злочинів".

Альварес повернулся до Аргентини, щоб дати свідчення у у справі про торгівлю людьми, де серед обвинувачених фігурують п'ять осіб із оточення Марадони.

"Важко бути в його країні, бачити, що він кумир, тоді як я пам'ятаю про нього як про людину, яка здається потворною", - додала жінка.

Марадона помер 25 листопада 2020 року. Його привезли до лікарні у важкому стані після серцевого нападу. До цього на початку листопада Дієго потрапив до лікарні після свого 60-річчя, йому провели операцію на мозку .

. Повідомлялося, що його поховали 27 листопада на околиці Буенос-Айреса поруч із батьками.

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