"Вкрав" забитий м'яч, а потім розплакався: матч Серії А завершився скандалом через помилку головного арбітра

Італійського арбітра усунуть на декілька матчів чемпіонату.

В рамках 22-го туру італійської Серії А "Мілан" на своєму полі сенсаційно поступився "Спецією" з рахунком 1:2 .

Головний арбітр цього поєдинку Марко Серра припустився серйозної помилки. На останніх хвилинах гри суддя не зарахував гол півзахисника "россонері" Жуніора Месіаса, свиснувши прямо перед ударом хавбека та призначивши штрафний на користь міланців, незважаючи на те, що м'яч залишався у них.

Як повідомляє Milan News, Серра тяжко переживав свою помилку, він не стримав сліз у роздягальні. Арбітр вибачився перед гравцями "Мілана", група гравців якого на чолі зі Златаном Ібрагімовичем прийшла його втішити і підтримати.

Принесла свої вибачення за цей інцидент також Асоціація італійських арбітрів. За рішенням комісії, цього суддю усунуть від роботи як мінімум на два матчі чемпіонату Італії.

Після 22 ігор "Мілан" набрав 48 очок і посідає друге місце у турнірній таблиці Серії А та не зміг випередити Інтер, у якого на один бал більше. "Спеція" має 22 бали і 14 рядок.

В наступному турі "россонері" зустрінуться з туринським "Ювентусом". Матч відбудеться 23 січня.

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