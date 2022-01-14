Влада Австралії повторно анулювала візу найкращого тенісиста планети Джоковича

Серб найближчим часом повинен залишити країну.

Уряд Австралії вдруге анулював візу першої ракетки світу Новака Джоковича.

Як повідомляє видання The Age, відповідне рішення ухвалив міністр імміграції країни Алекс Хоук. За словами чиновника, причиною є медичні підстави. Також він наголосив, що що анулювання візи Джоковича відповідає суспільним інтересам.

Повідомляється, що юристи серба збираються оскаржити рішення. Тепер Новаку загрожує заборона на в'їзд до Австралії терміном на три роки.

Скандал із Джоковичем в Австралії: що трапилося

Джоковича було затримано після прибуття до Мельбурна на Australian Open через відсутність щеплення від коронавірусу, яке є обов'язковим для в'їзду до країни.

Перед цим Новака погодилися пустили до Австралії без щеплення, оскільки він пообіцяв надати докази того, що його не можна вакцинувати. Це викликало хвилю обурення в Австралії.

Сербському тенісисту анулювали візу до Австралії та тримали в імміграційному ізоляторі. Джоковича намагалися депортувати з країни, проте він виграв суд і готувався зіграти на Australian Open-2022, проте його австралійську візу анулювали повторно.

Повідомлялося, що серба запідозрили в підробці тесту на коронавірус. За даними німецького журналу Der Spiegel, Джокович здав позитивний тест на коронавірус 16 грудня, але його результати внесли до сербської бази із затримкою в 10 днів. Це може вказувати на те, що тест сфальсифікований.

Цікаво, що позитивний тест Новака зареєстрований у системі під номером 7371999, а негативний - 7320919. Ідентифікаційні номери присвоюються послідовно. Звідси виходить, що тест, який нібито було зданий раніше, було введено в електронну систему пізніше.

Водночас Джокович одразу після 16 грудня, коли мав перебувати на самоізоляції, брав участь у різних активностях. На цей факт раніше вже звертали увагу ЗМІ. Все це ставить під сумнів, що серб справді здав позитивний тест 16 грудня.

Australian Open-2022 триватиме в Мельбурні від 17 до 30 січня.

Джокович - чинний та дев'ятиразовий переможець Відкритого чемпіонату Австралії.

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