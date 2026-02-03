Денис Бойко та Владислав Кулач

У новому випуску YouTube-шоу Дениса Бойка – відомий українських нападник, вихованець донецького "Шахтаря", ексгравець київського "Динамо", "Ворскли" й "Зорі", найкращий бомбардир сезону-2020/21 Владислав Кулач.

Говорили про 10-річний контракт з "Шахтарем", співпрацю з "Ворсклою" й непорозуміння в "Динамо".

Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.

"Шахтар": 10-річний контракт без гри за основну команду

Владислав Кулач починав футбольну кар'єру в академії "Шахтаря", а у 16 років вже виступав за "Шахтар-3" й академію U-17. Тоді ж підписав контракт із клубом, у якому був близько 10 років, але так і не зіграв жодного матчу за основну команду.

Першою орендою став "Іллічівець" у сезоні-2013/14. Команда базувалася в Маріуполі, тож Кулач став свідком намагання бойовиків так званої "ДНР" взяти під контроль місто.

"Я відкриваю вікно, а там просто танки їздять. Ми тоді три дні не збирали команду, а потім продовжили тренуватися в Маріуполі, але грали в Запоріжжі"

Після цього футболіст поїхав у відпустку, а потім – до молодіжної збірної. До Маріуполя більше не повертався, а в рідному Донецьку востаннє був 2014 року.

"Зоря" й вихід в єврокубки

Наприкінці червня 2016 року Владислав Кулач став гравцем луганської "Зорі" на умовах оренди терміном на один рік. У складі луганської команди нападник зіграв у єврокубках проти "Манчестер Юнайтед" і "Фенербахче".

"Ми першу гру грали вдома з "Фенербахче" й вели 1:0, але пропустили на 94-й хвилині".

Ділиться, що за час гри у клубі найбільше запам'ятався матч з "Манчестер Юнайтед", бо тоді після гри близько 20 тисяч фанатів суперника аплодували футболістам "Зорі". У сезоні-2016/17 клуб посів третє місце в Прем'єр-лізі України, але опісля Владислав перестав потрапляти до заявок на участь у турнірах.

Далі були трансфери до полтавської "Ворскли", "Олександрії" і угорського "Гонведа". Кулач поділився мотивом поїхати грати за кордон, особливостями ставлення до футболу в Угорщині й розповів, через що довелося закінчити співпрацю з "Гонведом" на місяць раніше.

Контракт з "Ворсклою"

Перший повноцінний контракт після "Шахтаря" Владислав Кулач підписав у 28 років з "Ворсклою". Пропозицію отримав від тренера Юрія Максимова й не вагався: розірвав угоду з "Шахтарем" й одразу перейшов до полтавського клубу. Того ж року, у сезоні-2020/21, Кулач став найкращим бомбардиром чемпіонату України.

"Мені казали, що "Шахтар" думав повернути мене після цього, але я не вірю"

Разом з "Ворсклою" футболіст провів низку успішних матчів, зокрема гру з азербайджанським "Карабахом". Владислав Кулач ділиться, що найбільше цінував атмосферу в команді і взаємодію гравців з тренерським штабом.

Водночас дії керівництва клубу не завжди викликали схвалення, особливо наприкінці співпраці влітку 2021 року:

"Ми вилетіли з єврокубків. У багатьох хлопців був контракт, але керівництво вирішило всіх прибрати. Якщо футболісти хотіли лишитися – пропонували в п'ять разів нижчу зарплату. Все, що ми досягали з цим клубом, просто забувається"

"Коли ми вже їхали підписувати контракт, умови змінилися в нижчу сторону": "Динамо"

Перехід Владислава Кулача до київського "Динамо" ініціював головний тренер команди Мірча Луческу. У травні 2021 року з футболістом погодили умови співпраці, однак контракт так і не підписали. Згодом "Динамо" почало готуватися до сезону без участі Кулача.

"Тут у "Динамо" вже збори, медогляд, а я ще вдома. Потім Луческу каже: "Поїдеш на збори, там і підпишемо"

Київський клуб з підписанням угоди затягував: контракт підписали вже після проведення зборів. У цей період футболіст мав дві пропозиції контрактів від клубів з Індії та Бангладешу, однак вирішив грати у "Динамо".

"Багато хто писав, що я побіг за грошима в "Динамо", хоч там (закордоном) давали десь удвічі більше"

Щоправда, в омріяному клубі не все було добре: Владислав Кулач дістав травму, а згодом, незважаючи на забитий за "Динамо" гол, припинив потрапляти до заявок.

"Я щодня пив знеболювальні, хотів щось довести. А потім приїжджали до нас люди з іншої команди, вони грали, а я не виходив. Це вже край був"

Також футболіст розповів про розмову з Луческу й рішення розірвати контракт із "Динамо", пропозицію з Австралії й чому вона не реалізувалася та про що жалкує за період співпраці з "Динамо".

Перспективи у футболі

Зараз Владислав Кулач продовжує ігрову кар'єру й водночас вчиться на тренера.

"Останнім часом багато травм. Хочеться, щоб після закінчення кар'єри я не просто сидів, а одразу був готовим"

Нині Кулач виступає за "Чорноморець" і грає в Першій лізі. У подкасті футболіст розповів про матч проти "Буковини", роботу з тренерами в різних клубах, особливості Першої ліги й перспективи виходу "Чорноморця" в єврокубки.

Нагадаємо, що інтерв'ю з футболістом вийшло на YouTube-каналі проєкту від 1+1 media, ведучим якого є ексголкіпер збірної України Денис Бойко. Тут – чесні розмови із творцями українського спорту.