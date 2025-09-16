Владислав Лупашко в подкасті Дениса Бойка: про пошук себе у футболі й посаду головного тренера "Карпат"

Денис Бойко та Владислав Лупашко

У новому випуску YouTube-шоу Дениса Бойка ексгравець українських клубів і чинний тренер львівських "Карпат" Владислав Лупашко дав інтерв'ю. Владислав розповів про кар'єру півзахисника в "Оболоні", "Зірці" й "Інгульці", та перекваліфікацію у футбольного тренера.

Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.

"Якщо не буде футболу, то я не знаю, що взагалі робити в цьому світі": Владислав Лупашко про старт футбольної кар'єри

Перший футбольний матч Владислав Лупашко зіграв у 18 років, дебютувавши на професійному рівні в дублі "Борисфена". До дебюту Владислав навчався в ДЮСШ в Білгород-Дністровському і грав в Дитячо-юнацькій футбольній лізі України за УФК.

"Я міг би зіграти раніше, але як сталося, так сталося. Раніше, 20 років тому, дебютувати в Прем'єр-лізі було набагато важче, конкуренція була більша, ніж зараз. Потрібно було дуже багато пройти, щоб отримати цей шанс. Якщо ти туди дістався, то ти був бійцем".

Сезон-2004/05 Владислав провів у "Борисфені", де грав за дублерів, а за головну команду провів два матчі в останніх турах Вищої ліги.

"Думаю, це ввійшло до історії": про кар'єрні кроки Владислава Лупашка

Згодом Владислав перейшов до "Львова", де дебютував 28 лютого 2009 року. За підсумками сезону команда залишила вищий дивізіон, Лупашко зіграв 13 матчів.

"Місто розділялося тоді, цей матч став кульмінацією сезону. Дуже класна команда була, вболівальники, наскільки вони не любили "Львів", а любили "Карпати", але дуже хотіли, аби ФК "Львів" лишився. Після гри вони скандували дуже погані речі на адресу Димінського. Пам'ятаю, нам було дуже сумно через те, що не забили пенальті".

Період в "Оболоні" Владислав називає одним з найкращих у своїй кар'єрі футболіста. За "пивоварів" він почав грати влітку 2010-го і виступав до кінця 2012 року, поки команда не знялась зі змагань. Після київського клубу Лупашко підписав контракт з першоліговою "Буковиною", але швидко перейшов на правах вільного агента до "Іллічівця".

У січні 2015 року підписав контракт із "Зіркою", а в сезоні-2015/16 команда стала чемпіоном Першої ліги України. Владислав став основним гравцем і віцекапітаном команди, але поступово втратив місце в основі й 2017 року залишив клуб.

Того ж року він підписав контракт з "Інгульцем", де провів п'ять сезонів. На початку 2022-го Владислав завершив професійну кар'єру футболіста, але залишився в команді.

Від напівзахисника до тренера: чому Лупашко змінив роль

Кар'єра Лупашка, як гравця, завершилась 2022 року, але він залишився в команді "Інгульця", перейшовши працювати до тренерського штабу Сергія Лавриненка.

"Коли грав, я хотів бути тренером. Я дуже страждав від того, що не можу реалізувати на футбольному полі те, як я бачу футбол. Мене це дуже тригерило, я іноді ненавидів себе, як гравця".

Ще будучи професійним футболістом, Владислав розмірковував над тим, що буде після завершення кар'єри. Він вивчав спортивну психологію в Барселоні, менеджмент та маркетинг, навчався на футбольного скаута та аналітика, отримав ліцензію тренера. Вивчав усе, аби зрозуміти, чим хоче займатися далі. В лютому 2021 року Владислав отримав серйозну травму під час тренувального збору, недовго після цього йому запропонували стати асистентом тренера.

"Коли я став асистентом, я зрозумів, що не хочу бути тренером. Асистент і головний тренер – це зовсім різні речі, роль асистента мені була дуже важка. Не можу сказати, що головний тренер важливіший за асистента, це точно не так. Багато асистентів виконують величезний об'єм роботи, виконують її якісно, не можна сказати, що все навколо головного тренера".

Думка про тренерську кар’єру змінилась тоді, коли з’явилась можливість спробувати себе в цій ролі.

"Потрібно працювати та віддаватися тій справі, якою ти займаєшся": Лупашко про крісло тренера "Карпат"

Працюючи тренером "Інгульця", в сезоні-2023/24 команда здобула чемпіонство у Першій лізі та вийшла до УПЛ. Рішення залишити клуб із Кіровоградщини Владислав ухвалював не один, це було спільне бажання тренерського штабу, яким він опікувався в "Інгульці".

"Мені важко було ухвалювати рішення піти з "Інгульця" через ці ігрові моменти, бо я розумів, що ми будемо робити цікаві речі, будемо вирізнятись на тлі інших команд. І мені дуже цього хотілося, але я розумів про перспективи".

На початку червня 2024 року Лупашка призначили старшим тренером юнацької команди "Карпат", а вже в липні він став головним тренером дорослої команди львів'ян. Сьогодні у "зелено-білих" дуже велика аудиторія та прихильність до клубу.

"Я одразу сказав, що якщо ми прийдемо до "Карпат", то отримаємо тиск великого клубу. І якщо ми хочемо прийти до чогось великого, то нам потрібно йти сюди, бо в інших командах не буде такого і ми не будемо готові".

Нагадаємо, що інтерв'ю з Владиславом Лупашком вийшло на YouTube-каналі нового проєкту від 1+1 media, ведучим якого став Денис Бойко – ексголкіпер "Динамо", "Дніпра" й збірної України. Це майданчик для глибоких розмов з людьми, які творять історію українського спорту.