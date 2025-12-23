Денис Бойко та Владислав Ващук

У новому випуску YouTube-шоу Дениса Бойка – інтерв’ю з легендарним захисником, багаторазовим чемпіоном України з київським «Динамо» й військовослужбовцем Владиславом Ващуком. Говорили про «Динамо» Лобановського, трансфери в одеський «Чорноморець» і «Волинь» та військову службу.

Дивіться повний випуск тут або у плеєрі нижче.

Основний склад «Динамо» у 18 років: початок професійного шляху

Владислав Ващук зростав у футбольному середовищі й з дитинства мріяв вступити у футбольну академію. Спочатку вступити до ДЮСШ СКА йому не дозволили через малий вік, однак згодом юний футболіст усе ж розпочав навчання й виступав за цю школу до 7 класу. Потім СКА розформували й Ващук перейшов у ДЮСШ «Динамо» (Київ).

1992 року була сформована друга резервна команда «Динамо-3» для гравців 1975 року народження, до її складу потрапив і Владислав Ващук. Припускає, що створенню команди посприяв тренер Віктор Король.

«Він казав, що рік класний, але не всі підходять під „Динамо-2“

Згодом, у сезоні 1992-1993, Ващук грав у «Динамо-2», а вже у 18 років потрапив до складу основної команди. Першу гру за неї провів у вересні 1993 року проти «Буковини». Ділиться, що тоді його викликали з дня на день.

«Я вже життя мріяв, а воно вийшло раптово й емоційно»

Також футболіст розповів про ставлення команди й ставлення першого тренера Михайла Фоменка до молодого гравця, гру з Олександром Головком, конкуренцію з «Дніпром» і «Шахтарем».

«Розкрив у мені футболіста, який має грати на високому рівні» – про «Динамо» Лобановського

1996 року Валерій Лобановський втретє очолив команду «Динамо». Саме з його тренерством пов’язують найкращі часи футбольного клубу. Ващук згадує, що Лобановський ніколи не кричав, не принижував гравців, пояснював помилки кожному, але давав велике навантаження.

«Він розкрив хлопців без претензій, що ніхто не вміє грати. Вони повірили в себе. Він вірив у людину, давав шанс, тому кожен знаходив свою мотивацію»

Також Владислав Ващук розповів про тодішнього другого тренера Анатолія Пузача, який збалансовував підхід Лобановського й давав команді можливість перепочити під час тренувань хоча б 20 секунд. Крім того, гравцям змінювали ролі.

«У нас не було сумніву. Він (Лобановський) його прибирав, готував нас до гри з сильнішими командами. Вчив, що ми повинні нав’язати свою гру»

Футболіст ділиться й веселою історією, коли за його ініціативи вся команда поголилася налисо, спогадами про золотий сезон 1998-1999 й розміри стадіону «Динамо» в той час.

«Ми їхали вигравати кожен матч»

Трансфери: одеський «Чорноморець» і «Волинь»

У сезоні 2004-2005 Владислав Ващук грав за одеський «Чорноморець». Ділиться, що мав невигідний у фінансовому плані контракт, але значні бонуси у випадку перемоги: 3000 доларів за успішну гру проти іншого клубу, 1000 доларів — за нічию.

«Я всіх налаштовував: хлопці, у вас зарплата є, у мене немає — треба виграти. І там з переляку ми зайняли третє місце у Вищій Лізі у сезоні 2005-2006»

Під час Кубка Лобановського 2005 року футболіста викликали до збірної України. Того ж року Ващук повернувся до київського «Динамо», де відіграв ще три сезони та провів понад 50 матчів.

«Чорноморець хотів, щоб „Динамо“ заплатило їм за гравця. Я кажу: „А чого ж ви зі мною контракт не підписували?“

Прихильники «Динамо» не сприйняли повернення гравця, адже до того у Владислава Ващука були контракти з «Чорноморцем» і «Спартаком».

«Я не думав завершувати кар’єру»

2008-го головним тренером київського «Динамо» став Юрій Сьомін. Колишній захисник клубу згадує, що зрозумів: продовжувати співпрацю з ним не планують.

«Тренер мене випускав на 2-3 хвилини в кінці гри й робив все, щоб зі мною не продовжували контракт»

Того ж року футболіст долучився до ФК «Львів», де отримав капітанську пов’язку. Але через пів року у команди почалися фінансові проблеми й нові умови Ващука не задовольнили. Він повернувся до «Чорноморця», а згодом підписав контракт з «Волинню».

«Я б ще грав, але відчував, що нікому не потрібен. Ще з часу, коли було 30 років, казали „старий, старий, старий“

Після завершення кар’єри 2012 року Владислав Ващук став радником в донецькому «Металурзі».

Особисте: роль військовослужбовця

У травні 2023 року Владислав Ващук вступив до «Гвардії наступу», спершу працював на евакуаціях, а зараз – старшим офіцером відділення реабілітації. Головною метою теперішньої роботи колишнього футболіста є полегшення реабілітації для військовослужбовців. Зокрема, організація турнірів, квитків на футбольні матчі чи в басейн. Ділиться, що навіть після зміни професії не покидає спорт.

«Футбол з себе не викинеш. Коли були евакуації, він мене рятував»

Нагадаємо, що інтерв’ю з Владиславом Ващуком вийшло на YouTube-каналі проєкту від 1+1 media, ведучим якого є ексголкіпер збірної України Денис Бойко. У подкастах – глибокі розмови із тими, хто творить історію українського спорту.