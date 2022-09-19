Влаштували істерику: у РФ вимагають дискваліфікувати тренера збірної України Петракова через слова про війну

Представники країни-агресорки звинувачують керманича "синьо-жовтих" Олександра Петракова у "дискримінаційних висловлюваннях щодо росіян" та "недотриманні політичного нейтралітету".

Про це повідомляє The Guardian.

Таку істерику в РФС викликало квітневе інтерв'ю Петракова виданню The Guardian. У ньому 65-річний фахівець заявляв про готовність зі зброєю в руках захищати Україну та закликав виключити росіян з усіх міжнародних спортивних змагань.

Російська сторона стверджує, що "Петраков закликає усунути всіх російських спортсменів без будь-яких законних підстав".

"Заяви головного тренера збірної України з футболу Олександра Петракова зроблені на тлі політичного конфлікту між двома країнами - Росією та Україною - і є політичним меседжем, який явно порушує фундаментальний принцип політичної нейтральності. Більше того, поведінку головного тренера можна розцінювати як участь у розпалюванні ненависті у суспільстві на національному ґрунті та використанні футболу для відстоювання політичних поглядів", - йдеться в цинічній заяві РФС.

В Українській асоціації футболу (УАФ) відреагували на скаргу Російського футбольного союзу.

"Коли його країну почали атакувати нелюди, він був готовий захищати свою землю, жінок та дітей. Його не взяли до армії у зв'язку з недостатнім військовим досвідом. Але цей шлях - доказ його відданості країні та патріотизму. Тож про яку дискримінацію може йтися за умов, коли одна країна здійснює геноцид проти іншої", - цитує заяву УАФ The Guardian.

Нагадаємо, УЄФА подовжив "бан" клубам і збірним Росії у міжнародних змаганнях через повномасштабне вторгнення до України. Ще в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі у турнірах під своєю егідою. Тепер же УЄФА заборонив росіянам брати участь у змаганнях і в сезоні-2022/23.

Водночас зазначимо, що Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА. Рішення, яке УЄФА ухвалив 2 травня, також не передбачає позбавлення країни-агресорки членства в європейській футбольній організації.

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