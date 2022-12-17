Влаштували розгром: молодіжна збірна України з хокею виграла четвертий матч поспіль на ЧС-2022

Молодіжна збірна України з хокею (U-20) продовжує успішно виступати на чемпіонаті світу-2022 в дивізіоні 1В, який триває в Польщі. У четвертому матчі на турнірі наша команда розтрощила Південну Корею з рахунком 7:1 .

Уже на 5-й хвилині поєдинку Артем Грабовецький вивів "синьо-жовтих" уперед. У другому періоді команди змогли забити чотири рази – на три шайби від українців азійська збірна відповіла лише однією.

У заключному періоді українські хокеїсти відзначилися ще тричі, не залишивши супернику жодних шансів.

Чемпіонат світу з хокею (U20, чоловіки). Дивізіон IB. Четвертий тур

Україна – Південна Корея – 7:1

Голи: Грабовецький, 5, Дубський, 26, Грабовецький, 37, Садовиков, 39, Грабовецький, 46, Трахт, 51, 56 - Кім, 40

Для підопічних Олександра Бобкіна це вже четверта поспіль звитяга на поточній світовій першості. Раніше українці впевнено перемогли Італію (4:0) та Польщу (5:2), а також драматично здолали Естонію (3:2).

"Синьо-жовті" наразі очолюють турнірну таблицю з 12 очками. Найближчий переслідувач українців – збірна Японії – має 10 очок. Саме з японцями наша команда зіграє в останньому турі – цей матч відбудеться 17 грудня, о 21:00 за київським часом.

Переможець турніру підніметься до дивізіону IA, а збірна, що посяде останнє місце – опуститься до дивізіону ІIА.

Читайте також:

Вирвала перемогу над росіянкою: перша ракетка України пробилася до першого фіналу в сезоні

ФІФА заборонила Зеленському виступити перед фіналом ЧС-2022 з меседжем миру – CNN

Найтитулованіший веслувальник України продав олімпійські медалі заради ЗСУ (відео)