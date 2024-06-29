Влаштували супернику розгром: Бразилія здобула першу перемогу на Кубку Америки-2024 (відео)

Збірна Бразилії розбила команду Парагваю ( 4:1 ) в матчі другого туру групового етапу Кубка Америки з футболу 2024 року.

"Селесао" забезпечили собі перемогу ще в першому таймі, забивши у ворота суперника три голи.

Спочатку на 31-й хвилині пенальті не реалізував Лукас Пакета, але через чотири хвилини він реабілітувався і віддав результативну передачу на Вінісіуса Жуніора.

На 43-й хвилині перевагу бразильців подвоїв Савіо, а в компенсований до першого тайму час Вінісіус Жуніор оформив дубль.

Одразу після перерви парагвайці скоротили відставання в рахунку – на 48-й хвилині відзначився Омар Альдерете.

Проте на 65-й хвилині Бразилія знову заробила пенальті й цього разу Пакета успішно виконав одинадцятиметровий.

Догравав цей матч Парагвай у меншості, адже на 81-й хвилині пряму червону картку за неспортивну поведінку отримав півзахисник Адріан Кубас.

Огляд матчу Парагвай – Бразилія

Для бразильців це перша перемога на цьому турнірі. У стартовому турі "жовто-зелені" не змогли обіграти Коста-Рику (0:0).

В іншому матчі другого туру групи D збірна Колумбії розгромила Коста-Рику (3:0).

Таким чином, після двох турів Колумбія (6 очок) очолює цей квартет і достроково вийшла до чвертьфіналу. Фактично гарантувала собі потрапляння до плейоф і Бразилія (4 бали), яка випереджає Коста-Рику (1) та Парагвай (0).

У заключному турі групового етаку Бразилія зіграє з Колумбією, а Коста-Рика позмагається з Парагваєм. Обидва матчі відбудуться 3 липня.

Нагадаємо, Кубок Америки-2024 триватиме до 15 липня. Чинним володарем трофею є збірна Аргентини, яка у фіналі Кубка Америки-2021 здолала Бразилію (1:0).

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