Влаштували яскравий флешмоб: британські футбольні клуби привітали Україну з Днем Незалежності

"Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль" та інші команди не залишились осторонь важливого для українців свята.

Футбольні клуби Великої Британії вітають Україну з Днем Незалежності.

У четвер, 24 серпня, наша країна святкує свій 32-й День народження. Із цієї нагоди "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Евертон" та інші команди англійської Прем'єр-ліги, а також нижчих дивізіонів запустили флешмоб-привітання українців зі святом.

Британські клуби висловили солідарність з Україною та закликали продовжувати допомагати українцям у боротьбі з російськими окупантами.

"Арсенал"

"Ми солідарні з народом України у їхній День Незалежності", – йдеться в повідомленні в Instagram лондонців, за яких виступає українець Олександр Зінченко.

"Челсі"

"У День Незалежності України та щодня ми стоїмо разом з Україною", – написав лондонський клуб у Twitter, додавши фото вінгера клубу Михайла Мудрика з українським прапором.

On Ukrainian Independence Day and every day, we #StandWithUkraine. pic.twitter.com/hMaTRseZPd — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 24, 2023

"Ліверпуль"

"Сьогодні святкується День Незалежності України, і щоб продемонструвати нашу незмінну солідарність з народом України, сьогодні ввечері "Енфілд" буде освітлено національними кольорами", – написала пресслужба "Ліверпуля", закликавши фанатів клубу задонатити на гуманітарні потреби України.

Today marks Ukraine Independence Day and to demonstrate our continued solidarity with the people of Ukraine, Anfield will be lit up in the national colours tonight



Fans can also donate to our dedicated text-to-donate supporting the #UkraineHumanitarianAppeal. Text LFC to… https://t.co/Yh0JYHH8r1 pic.twitter.com/5SZoMvZX71 — Liverpool FC (@LFC) August 24, 2023

"Евертон"

"Продовжуємо бути солідарними з народом України в День Незалежності", – йдеться у повідомленні "ірисок", у складі яких виступає український захисник Віталій Миколенко.

| We continue to stand in solidarity with the people of Ukraine on their Independence Day #StandForFreedom pic.twitter.com/JKinumKhVB — Everton (@Everton) August 24, 2023

"Борнмут"

"Сьогодні День Незалежності України. Протягом вихідних ми будемо підтримувати Забарного та українську спільноту", – написали "вишні" у Twitter, додавши цитату українського оборонця клубу Іллі Забарного про те, як важливо допомагати Україні у війні проти Росії.

Today is Ukrainian Independence Day



We'll be showing our support to Zaba and the Ukrainian community across the weekend pic.twitter.com/BUiMPcK8Vd — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) August 24, 2023

"Брентфорд"

"У День Незалежності України ми продовжуємо стояти з українцями на знак поваги до їхньої хоробрості та жертовності", – підписали "бджоли" фото українського півзахисника команди Єгора Ярмолюка з прапором України.

On Ukrainian Independence Day, we continue to #StandWithUkraine as a mark of respect for their bravery and sacrifice pic.twitter.com/wpmOTKDdVk — Brentford FC (@BrentfordFC) August 24, 2023

"Вест Гем"

"У День Незалежності України ми хочемо ще раз підтвердити нашу солідарність з Україною та Андрієм Ярмоленком", – написали "молотобійці", опублікувавши фото колишнього вінгера клубу, капітана збірної України Андрія Ярмоленка.

On Ukraine’s Independence Day, we would like to reaffirm our solidarity with Ukraine and Andriy Yarmolenko ❤️#StandWithUkraine pic.twitter.com/aEBVGNZI9W — West Ham United (@WestHam) August 24, 2023

"Дербі Каунті"

"Ми продовжуємо бути разом з народом України в День Незалежності України", – йдеться у Twitter "баранів", які зараз виступають у третьому за рангом дивізіоні Англії.

We continue to stand together with the people of Ukraine on Ukraine’s Independence Day #DCFC #StandWithUkraine pic.twitter.com/A51Rlxt5hH — Derby County (@dcfcofficial) August 24, 2023

"Суонсі"

"Ми приєднуємось до українців усюди у святкуванні Дня Незалежності України. Сьогодні і щодня ми стоїмо разом з Україною", – написав валлійський клуб з Чемпіоншипу (друга за престижністю ліга Англії – прим.).

We are joining Ukrainians everywhere in celebrating Ukraine’s Independence Day.



Today, and every day, we #StandWithUkraine pic.twitter.com/2FyEOG4Tjx — Swansea City AFC (@SwansOfficial) August 24, 2023

Пресслужба АПЛ також опублікувала привітання з Днем Незалежності України.

"Прем'єр-ліга та наші клуби пишаються тим, що підтримують День Незалежності України", – йдеться в пості.

The Premier League and our clubs are proud to support Ukraine Independence Day

#StandWithUkraine pic.twitter.com/A6GFgJ1rz3 — Premier League (@premierleague) August 24, 2023

Нагадаємо, 5 серпня у Лондоні відбувся благодійний матч на підтримку України – Game4Ukraine. Зібрані кошти підуть на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого російською армією в березні 2022 року.

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