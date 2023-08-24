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Влаштували яскравий флешмоб: британські футбольні клуби привітали Україну з Днем Незалежності

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Влаштували яскравий флешмоб: британські футбольні клуби привітали Україну з Днем Незалежності

Англійські футбольні фанати висловлюють підтримку Україні / Фото: Associated Press

"Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль" та інші команди не залишились осторонь важливого для українців свята.

Футбольні клуби Великої Британії вітають Україну з Днем Незалежності.

У четвер, 24 серпня, наша країна святкує свій 32-й День народження. Із цієї нагоди "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Евертон" та інші команди англійської Прем'єр-ліги, а також нижчих дивізіонів запустили флешмоб-привітання українців зі святом.

Британські клуби висловили солідарність з Україною та закликали продовжувати допомагати українцям у боротьбі з російськими окупантами.

"Арсенал"

"Ми солідарні з народом України у їхній День Незалежності", – йдеться в повідомленні в Instagram лондонців, за яких виступає українець Олександр Зінченко.

"Челсі"

"У День Незалежності України та щодня ми стоїмо разом з Україною", – написав лондонський клуб у Twitter, додавши фото вінгера клубу Михайла Мудрика з українським прапором.

"Ліверпуль"

"Сьогодні святкується День Незалежності України, і щоб продемонструвати нашу незмінну солідарність з народом України, сьогодні ввечері "Енфілд" буде освітлено національними кольорами", – написала пресслужба "Ліверпуля", закликавши фанатів клубу задонатити на гуманітарні потреби України.

"Евертон"

"Продовжуємо бути солідарними з народом України в День Незалежності", – йдеться у повідомленні "ірисок", у складі яких виступає український захисник Віталій Миколенко.

"Борнмут"

"Сьогодні День Незалежності України. Протягом вихідних ми будемо підтримувати Забарного та українську спільноту", – написали "вишні" у Twitter, додавши цитату українського оборонця клубу Іллі Забарного про те, як важливо допомагати Україні у війні проти Росії.

"Брентфорд"

"У День Незалежності України ми продовжуємо стояти з українцями на знак поваги до їхньої хоробрості та жертовності", – підписали "бджоли" фото українського півзахисника команди Єгора Ярмолюка з прапором України.

"Вест Гем"

"У День Незалежності України ми хочемо ще раз підтвердити нашу солідарність з Україною та Андрієм Ярмоленком", – написали "молотобійці", опублікувавши фото колишнього вінгера клубу, капітана збірної України Андрія Ярмоленка.

"Дербі Каунті"

"Ми продовжуємо бути разом з народом України в День Незалежності України", – йдеться у Twitter "баранів", які зараз виступають у третьому за рангом дивізіоні Англії.

"Суонсі"

"Ми приєднуємось до українців усюди у святкуванні Дня Незалежності України. Сьогодні і щодня ми стоїмо разом з Україною", – написав валлійський клуб з Чемпіоншипу (друга за престижністю ліга Англії – прим.).

Пресслужба АПЛ також опублікувала привітання з Днем Незалежності України.

"Прем'єр-ліга та наші клуби пишаються тим, що підтримують День Незалежності України", – йдеться в пості.

Нагадаємо, 5 серпня у Лондоні відбувся благодійний матч на підтримку України – Game4Ukraine. Зібрані кошти підуть на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого російською армією в березні 2022 року.

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