Влаштує лише перемога: збірна України полетіла до Фінляндії на надважливий матч відбору ЧС-2022

Влаштує лише перемога: збірна України полетіла до Фінляндії на надважливий матч відбору ЧС-2022

Поєдинок відбудеться 9 жовтня в Гельсінкі.

Збірна України вирушила до Фінляндії на матч 7-го туру кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

7 жовтня команда Олександра Петракова залишила Київ, де проводила тренувальний збір. О 16:45 "синьо-жовті" вилетіли з аеропорту "Бориспіль" до фінської столиці Гельсінкі.

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Склад національної збірної України

Воротарі: Андрій Пятов ("Шахтар" Донецьк), Георгій Бущан ("Динамо" Київ), Дмитро Різник ("Ворскла" Полтава).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі - "Шахтар" Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Артем Шабанов (усі - "Динамо" Київ), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі - "Динамо" Київ), Тарас Степаненко ("Шахтар" Донецьк), Сергій Булеца ("Зоря" Луганськ), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1" Дніпро), Андрій Ярмоленко ("Вест Гем", Англія), Олександр Зубков ("Ференцварош", Угорщина), Ігор Харатін ("Легія", Польща).

Нападники: Роман Яремчук ("Бенфіка", Португалія), Артем Довбик ("Дніпро-1" Дніпро), Данило Сікан ("Шахтар" Донецьк).

Поєдинок Фінляндія - Україна відбудеться в суботу, 9 жовтня, на "Олімпійському стадіоні" в Гельсінкі. Початок матчу - о 19:00 за київським часом. На ТСН Проспорт буде доступна текстова онлайн-трансляція зустрічі.

Після гри з Фінляндією збірна України 12 жовтня зіграє ще один поєдинок відбору на світову першість - вдома з Боснією та Герцеговиною . Цей матч відбудеться у Львові.

. Цей матч відбудеться у Львові. Після 5 матчів відбору на ЧС-2022 збірна України з 5 очками посідає другу сходинку групи D. Очолює квінтет з 12 балами Франція, яка зіграла на поєдинок більше.

Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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