Власник "Манчестер Сіті" допомагає обходити санкції бізнесменам країни-агресорки - Bloomberg

Власника англійського клубу "Манчестер Сіті" Шейха Мансура викрили у співпраці з російським бізнесом.

Мансур сприяє переведенню грошей на рахунки ОАЕ, які досі не наклали жодних санкцій на Росію.

Про це свідчить розслідування Bloomberg

Зазначається, що російські високопоставлені урядовці, бізнесмени та фінансові керівники все частіше звертаються до Шейха Мансура і його офісу за допомогою в управлінні урядовими процесами ОАЕ. ‎Деякі з них купують пентхауси та розкішні автомобілі в Дубаї, або ж створюють банківські рахунки та фінансові фірми.

Міністерство у справах президента на чолі з Шейхом Мансуром надало їм значну допомогу після вторгнення в Україну. Чиновники ОАЕ вважають зусилля Шейха Мансура частиною більш широкої стратегії уряду щодо залучення глобального бізнесу та підтримки стратегічних зв’язків зі Сходом і Заходом.

Шейх Мансур відіграє дуже важливу роль у політиці Мохаммеда бен Заїда по відношенню до Росії. Власник "Манчестер Сіті" навіть був присутній на зустрічі правителя ОАЕ із президентом РФ Володимиром Путіним у 2019 році в Абу-Дабі.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація університетського спорту (FISU) позбавила Росію права проведення літньої Універсіади-2023.

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