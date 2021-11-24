Власника футбольного клубу знайшли мертвим на горі: подробиці трагедії

65-річний бізнесмен захоплювався альпінізмом.

Президент та засновник грузинського футбольного клубу "Зестафоні" Ілія Кокая загинув під час сходження на гору.

Як повідомляє newsgeorgia.ge, трагедія сталася під час походу 65-річного функціонера разом з другом на одну з вершин поблизу гірськолижного курорту Гудаурі.

За словами його товариша, Кокая послизнувся, вдарився головою та отримав тяжку травму, від якої помер.

Пресслужба "Зестафоні" висловила співчуття рідним та близьким померлого у Facebook.

Кокая заснував "Зестафоні" в 2004 році. За його керівництва клуб чотири рази поспіль від 2010-го до 2014 року вигравав Чемпіонат Грузії.

Крім того, в 2008 році "Зестафоні" завоював Кубок Грузії, а в 2011-му і 2012 роках Суперкубок країни. У 2010 році "Зестафоні" у кваліфікації Ліги Європи зустрічався із львівськими "Карпатами".

Бізнесмен був власником мережі готелів на гірськолижному курорті Гудаурі, а також мав частку у місцевому заводі феросплавів.

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