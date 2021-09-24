Влетіли в копієчку: "Динамо" покарали за звірячий напад ультрас на вболівальників

Влетіли в копієчку: "Динамо" покарали за звірячий напад ультрас на вболівальників

Київський клуб повинен заплатити чималий штраф та закрити сектори ультрас на найближчі два поєдинки УПЛ.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення щодо скандального інциденту, який стався під час матчу 8-го туру української Прем'єр-ліги між київським "Динамо" і "Олександрією". Ультрас "біло-синіх" напали на мирних фанатів на трибунах і побили їх до крові.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, за "неналежну поведінку вболівальників" столичний клуб було оштрафовано на 500 тисяч гривень. Крім того, "Динамо" проведе наступні два домашні матчі УПЛ із частково закритими секторами (41 та 43), де зазвичай розміщуються члени ультрас.

Також "Динамо" покаране одним матчем без глядачів умовно - випробувальний термін до кінця сезону-2021/22.

Крім того, "Динамо" отримало умовне покарання у вигляді одного домашнього матчу без глядачів з випробувальним терміном до кінця сезону 2021-2022.

"Динамо" обіграло "Олександрію" з рахунком 1:0.

"Олександрію" з рахунком 1:0. "Біло-сині" з 22 очками зберігають лідерство в турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи "Шахтар" на 3 бали.

Після матчу головний тренер киян Мірча Луческу заборонив своїм підопічним підходити до ультрас і дякувати їм за підтримку через їхній напад на звичайних уболівальників, які звернулися до них із проханням не палити фаєри на стадіоні.

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