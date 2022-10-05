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Влетів головою в бетонну стіну: у Німеччині футболіст отримав моторошну травму (відео)

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Влетів головою в бетонну стіну: у Німеччині футболіст отримав моторошну травму (відео)

Скріншот трансляції

Страшний інцидент трапився в матчі четвертого футбольного дивізіону Німеччини. Гравець "Хемі Лейпциг" Денніс Япель на швидкості вдарився головою об бетонну стіну.

Поєдинок четвертого дивізіону чемпіонату Німеччини між "Хемніцером" і клубом "Хемі Лейпциг" запам'ятався моторошною травмою нападника гостей Деніса Япеля.

Футболіст відчайдушно намагався наздогнати м'яч біля кутового прапорця, але погодні умови та мокрий газон зіграли з ним злий жарт. 24-річний нападник не зумів вчасно зупинитися та сильно вдарився головою об бетонну стіну, після чого впав.

Відео цього дуже неприємного епізоду швидко розлетілося соцмережами.

Япель зміг самостійно піднятися на ноги, але одразу був замінений та доправлений до лікарні. На щастя, серйозної травми вдалося уникнути. Очікується, що він повернеться до тренувань вже за тиждень.

Додамо, що партнери підтримали Деніса хорошим результатом. "Хемі Лейпциг" вирвав мінімальну перемогу на 80-й хвилині.

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Дата публікації
Перегляди
1030
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