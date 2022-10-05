Влетів головою в бетонну стіну: у Німеччині футболіст отримав моторошну травму (відео)

Поєдинок четвертого дивізіону чемпіонату Німеччини між "Хемніцером" і клубом "Хемі Лейпциг" запам'ятався моторошною травмою нападника гостей Деніса Япеля.

Футболіст відчайдушно намагався наздогнати м'яч біля кутового прапорця, але погодні умови та мокрий газон зіграли з ним злий жарт. 24-річний нападник не зумів вчасно зупинитися та сильно вдарився головою об бетонну стіну, після чого впав.

Відео цього дуже неприємного епізоду швидко розлетілося соцмережами.

Denis Japel suffered one of the most sickening injuries we've seen in a long time after a brutal collision with a wall pic.twitter.com/1yiaFXDRlC — Sporty End (@Its_a_Goal_) October 3, 2022

Япель зміг самостійно піднятися на ноги, але одразу був замінений та доправлений до лікарні. На щастя, серйозної травми вдалося уникнути. Очікується, що він повернеться до тренувань вже за тиждень.

Додамо, що партнери підтримали Деніса хорошим результатом. "Хемі Лейпциг" вирвав мінімальну перемогу на 80-й хвилині.

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