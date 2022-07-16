Влучили два снаряди: будинок наймолодшого чемпіона Європи зі стрибків у воду постраждав від обстрілів росіян

Російські загарбники двома снарядами влучили в будинок наймолодшого чемпіона Європи в історії стрибків у воду українця Олексія Середи.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України в домі 16-річного українського чемпіона в Миколаєві живе його батько Віктор. Мама стрибуна Олена Середа виїхала з дітьми до Словаччини. Вона розповіла про руйнування у своєму будинку, що розташований біля Кульбакинського аеродрому.

"Два касетні снаряди вже прилітали до нашої оселі. У нас приватний будинок. Снаряд пролетів з одного поверху на інший, побило ванну, стелі. Але тут найголовніше, що ніхто не постраждав.

Віктор каже: "Олено, якщо я поїду з Миколаєва, то тут все розтягнуть". Бо поряд у нас будувалися сусіди, Вітя глянув, а балки вже вкрали. Причому приїхали вантажною машиною серед білого дня. Сусіди розповіли чоловікові. Він зазначає, що якби бачив, то вони цього не зробили б.

Дах відремонтував, нічого не тече, дякувати Богу, склопакети просто заклеїв. В іншому - жити можна. Єдине, вдома чоловік практично не ночує. Він їздить до свого двоюрідного брата, який має будинок у Широкій Балці, в низині, і там набагато тихіше. Ночує він там, а вранці приїжджає додому", - розповіла мама Олексія Середи в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Олексій Середа - наймолодший чемпіон Європи в історії стрибків у воду. Він виграв континентальну першість у віці 13 років. На чемпіонаті світу-2022 в Будапешті Середа в парі з Софією Лискун завоювали "срібло" у змішаних змаганнях з 10-метрової платформи.

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