Влучили два снаряди: окупанти обстріляли тренувальну базу "Шахтаря" під Києвом (фото, відео)

Постраждали поле та приміщення з екіпіруванням.
Тренувальний комплекс донецького "Шахтаря" зазнав обстрілів з боку російської армії під час боїв під Києвом.
Про це повідомила пресслужба "гірників".
Зазначається, що що один зі снарядів влучив у тренувальне поле. Ще один потрапив у приміщення, де зберігалося екіпірування для футболістів.
Напередодні вибухотехніки ДСНС розмінували дороги, що ведуть до комплексу “Святошин”. Доступ до інфраструктури було відновлено.
Тренувальний комплекс «Шахтаря» зазнав обстрілів під час боїв під Києвом.#StopRussianAggression #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/Rm3kMKmKdq— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 4, 2022
Один зі снарядів поцілив у тренувальне поле, ще один – у приміщення з екіпіровкою.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 4, 2022
Вибухотехніки ДСНС учора розмінували дороги, які ведуть до території комплексу «Святошин». Доступ до інфраструктури відновлено.#StopRussianAggression #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/XklGsevOtp
Нагадаємо, в березні російські окупанти завдали артилерійського удару по стадіону імені Гагаріна в Чернігові, на якому виступає "Десна". Після цього мародери обікрали розбомблену домашню арену клубу УПЛ. Також від бомбардування військами РФ постраждав стадіон "Чернігів-Арена".
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