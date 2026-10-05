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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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102
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Влучив м'ячем в око глядачу: російського тенісиста дискваліфікували з турніру в Пекіні

Данило Медведєв укотре відзначився неврівноваженою поведінкою та розпсихувався через те, що програвав у матчі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Данило Медведєв

Данило Медведєв / © Associated Press

Російського тенісиста Данила Медведєва (№5 ATP) дискваліфікували з турніру АТР 500 у Пекіні за влучання м'ячем в око глядачу.

Це сталося під час півфінального матчу проти легендарного серба Новака Джоковича (№11 ATP).

У другому сеті, коли рахунок матчу був 7:5, 5:3, 15:15 на користь Джоковича, безпрапорний тенісист із країни-терористки розпсихувався після програного розіграшу та ракеткою відбив м'яч у бік трибун, влучивши ним в обличчя вболівальнику.

Потерпілому знадобилася медична допомога. Після цього суддя та супервайзер турніру ухвалили рішення про дискваліфікацію Медведєва.

Таким чином, Джокович достроково вийшов до фіналу, де 6 жовтня зіграє з австралійцем Алексом де Мінауром (№9 ATP).

Медведєв — перший тенісист, якого дискваліфікували у Пекіні за всю 33-річну історію існування турніру. Через покарання він не отримає 200 рейтингових очок, які встиг заробити за вихід до півфіналу, а також втратить 220 тисяч доларів призових.

Додамо, що Медведєв уже далеко не вперше зганьбився своєю неадекватною поведінкою на корті. Наприклад, під час півфінального матчу Australian Open-2022 він визвірився на суддю, обізвавши його "тупим". У фіналі того турніру росіянин обізвав уболівальників "ідіотами без мізків".

А під час матчу першого кола US Open-2025 російський тенісист "наїхав" на суддю, а коли зазнав поразки, то вирішив вимістити своє розчарування на ракетці та вщент розтрощив її.

У квітні 2026 року росіянин влаштував істерику під час матчу 1/16 фіналу турніру ATP 1000 у Монте-Карло проти італійця Маттео Берреттіні. Посеред другого сету Данило вщент розтрощив ракетку, а поєдинок завершився його розгромною поразкою з рахунком 0:6, 0:6.

За свою кар'єру 30-річний Медведєв лише одного разу вигравав турнір Grand Slam. Це сталося на US Open-2021. На його рахунку три програні фінали мейджорів — на Australian Open (2021, 2022, 2024).

Раніше повідомлялося, що Світоліна вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Пекіні.

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