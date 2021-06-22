"Вміє зупиняти м'ячі": воротар збірної України поділився відвертим фото з дружиною під час Євро-2020

Знімок викликав ажіотаж серед уболівальників.
Голкіпер мадридського "Реала" і збірної України Андрій Лунін, який не потрапив до заявки національної команди на Євро-2020, поділився відвертим фото зі своєю новоспеченою дружиною Анастасією.
Футболіст опублікував в Instagram кадр, на якому він тримає на руках свою другу половинку, взявши її за сідниці.
Фото зібрало понад 45 тисяч лайків користувачів. Один із них відреагував на пост словами: "Лунін вміє зупиняти м'ячі".
- Андрій перейшов до "Реала" влітку 2018 року з луганської "Зорі". За українця "вершкові" заплатили 8,5 мільйона євро.
- Від того часу Лунін здавався в оренди "Леганесу", "Вальядоліду" і "Ов'єдо". За "Реал" він зіграв всього 1 матч.