"Вміє зупиняти м'ячі": воротар збірної України поділився відвертим фото з дружиною під час Євро-2020

Знімок викликав ажіотаж серед уболівальників.

Голкіпер мадридського "Реала" і збірної України Андрій Лунін, який не потрапив до заявки національної команди на Євро-2020, поділився відвертим фото зі своєю новоспеченою дружиною Анастасією.

Футболіст опублікував в Instagram кадр, на якому він тримає на руках свою другу половинку, взявши її за сідниці.

instagram.com/lunin_andrey

Фото зібрало понад 45 тисяч лайків користувачів. Один із них відреагував на пост словами: "Лунін вміє зупиняти м'ячі".

Андрій перейшов до " Реала " влітку 2018 року з луганської " Зорі ". За українця "вершкові" заплатили 8,5 мільйона євро.

" влітку 2018 року з луганської " ". За українця "вершкові" заплатили 8,5 мільйона євро. Від того часу Лунін здавався в оренди "Леганесу", "Вальядоліду" і "Ов'єдо". За "Реал" він зіграв всього 1 матч.

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