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"Вміє зупиняти м'ячі": воротар збірної України поділився відвертим фото з дружиною під час Євро-2020

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"Вміє зупиняти м'ячі": воротар збірної України поділився відвертим фото з дружиною під час Євро-2020

Андрій Лунін зі своєю дівчиною / instagram.com/lunin_andrey

Знімок викликав ажіотаж серед уболівальників.

Голкіпер мадридського "Реала" і збірної України Андрій Лунін, який не потрапив до заявки національної команди на Євро-2020, поділився відвертим фото зі своєю новоспеченою дружиною Анастасією.

Футболіст опублікував в Instagram кадр, на якому він тримає на руках свою другу половинку, взявши її за сідниці.

© instagram.com/lunin_andrey
instagram.com/lunin_andrey

Фото зібрало понад 45 тисяч лайків користувачів. Один із них відреагував на пост словами: "Лунін вміє зупиняти м'ячі".

  • Андрій перейшов до "Реала" влітку 2018 року з луганської "Зорі". За українця "вершкові" заплатили 8,5 мільйона євро.
  • Від того часу Лунін здавався в оренди "Леганесу", "Вальядоліду" і "Ов'єдо". За "Реал" він зіграв всього 1 матч.