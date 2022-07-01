Внаслідок ракетного удару рашистів по Одещині загинув тренер і президент дитячого футбольного клубу

Внаслідок ракетного удару рашистів по Одещині загинув тренер і президент дитячого футбольного клубу

У п'ятницю, 1 липня, внаслідок ракетного удару РФ в Сергіївці Одеської області загинув тренер та президент дитячого футбольного клубу "Атлетик" Олександр Шишков.

Загиблому було 42 роки. У момент обстрілу Олександр перебував на території дитячої спортивної бази разом з іншими тренерами.

Цю інформацію "Суспільному" підтвердив дядько загиблого Назар Шишков.

"Друзі, сьогодні внаслідок ракетного удару по курорту Сергіївка загинула чудова людина, чудовий тренер, президент ДЮФК "Атлетик" Шишков Олександр Валерійович. Це непоправна втрата для його сім'ї, всіх вихованців клубу, друзів та близьких", - йдеться заяві на офіційному сайті клубу.

Повідомляється, що 2010 року тренер продав свою однокімнатну квартиру в Одесі та вклав всі гроші у купівлю штучного газону для футбольного поля.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко показав нові фото з місця трагедії на Одещині. Російські ракети зруйнували дев'ятиповерховий будинок та дві бази відпочинку.

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