Внаслідок ракетного удару РФ по Дніпру загинув український тренер з боксу

У суботу, 14 січня, під час ракетної атаки російських окупантів по житловому будинку у Дніпрі загинув український тренер з боксу Михайло Кореновський.

Про це повідомила Федерація боксу України на своїй сторінці у Facebook.

"Внаслідок вчорашнього ракетного удару по Дніпру загинув український тренер з боксу – Кореновський Михайло. Висловлюємо щирі співчуття родині Михайла. Світла пам'ять всім загиблим від російської агресії", – йдеться в дописі.

Зазначимо, що Кореновський був заслуженим тренером України з боксу та старшим тренером збірної Дніпропетровської області.

Ракетний удар по Дніпру

Нагадаємо, що станом на вечір 15 січня рятувальники разом із волонтерами розібрали приблизно половину завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки у Дніпрі.

Наразі відомо про 29 загиблих, 73 поранених. У лікарні перебувають 30 людей, 12 із них у тяжкому стані. З-під завалів дістали 39 мешканців будинку. Доля ще понад 40 людей невідома.

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