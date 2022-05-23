Внутрішні змагання з футболу треба проводити на теренах України - Суркіс

Внутрішні футбольні змагання між клубами мають відбуватися в Україні.

Як вважає почесний член УЄФА Григорій Суркіс, сьогодні, попри активні бойові дії, слід планувати проведення нового чемпіонату з футболу в Україні, визначивши клуби, готові з фінансової, кадрової, емоційної точки зору, пише dynamo.kiev.ua.

«Питання — де грати? На нього маємо дати відповідь також насамперед. Так, далі з’являтимуться нові невизначеності — хто й до чого саме готовий, за яких умов та все інше. Та найголовніше, як на мене, порозумітися із місцем проведення футбольних матчів за участі українських команд. Як на міжнародному рівні, так і на рівні внутрішніх змагань», - зазначив Суркіс.

Він заявив, що українські футбольні клуби і збірна будуть деякий час приймати суперників на нейтральних полях. «Щонайменше на період дії військового стану, що вже пролонгований до кінця серпня. Утім, скоріше, ця реальність триватиме аж до нашої перемоги», - переконаний Суркіс.

Григорій Суркіс вважає, що сьогодні за умов війни зарано говорити про розвиток українського футболу. Утім, потрібно зберігати рівень команд.

«Також вважаю, нам вкрай необхідно вибудовати корпоративну єдність та солідарність. Аби зрозуміти реальні потреби та проблеми кожного з членів футбольної спільноти та допомогти тим, хто не зможе встояти в цей період самотужки. А повертаючись до теми проведення внутрішніх змагань, я упевнений, ми маємо зробити все, щоб вони відновилися. І не десь, а на теренах України», - констатував почесний член УЄФА.