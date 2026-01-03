Водієві автомобіля, в якому Джошуа потрапив у смертельну ДТП, висунули звинувачення

Смертельна аварія за участю Ентоні Джошуа / © Associated Press

Водієві автомобіля, в якому колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа потрапив у смертельну ДТП у Нігерії, висунули звинувачення.

Про це повідомляє Sky News.

Поліція штату Огун підтвердила журналістам, що водієві позашляховика Lexus, Аденії Моболаджі Кайоде, висунуто звинувачення за чотирма пунктами.

46-річного чоловіка звинуватили в небезпечному водінні, що спричинило смерть; недбалому та безвідповідальному водінні; водінні без належної уваги, що спричинило заподіяння тілесних пошкоджень та пошкоджень майна; водінні без чинного національного водійського посвідчення.

Обвинуваченому призначено заставу у розмірі 5 мільйонів наїр (майже 3500 доларів). Його залишили під вартою до виконання умов застави. Розгляд справи відклали до 20 січня, сам Кайоде не коментував аварію публічно.

Нагадаємо, 29 грудня 2025 року автомобіль Lexus, у якому перебували п'ятеро людей включно з Джошуа, зіштовхнувся з вантажівкою. У ДТП загинули два тренери британського боксера – Роберт Латц та Сіна Гамі, які також були близькими друзями Ентоні.

Сам Джошуа, який був пасажиром на задньому сидінні, дістав незначні травми та був доправлений до лікарні. Після того, як боксера виписали зі шпиталю, він проходить відновлення у своєму будинку в Нігерії.

У своєму останньому бою Джошуа у ніч проти 20 грудня в Маямі нокаутував блогера Джейка Пола.

Ей Джей здобув дострокову перемогу в шостому раунді, до цього тричі відправивши Пола в нокдаун. Після бою зірка YouTube повідомив, що британець зламав щелепу йому в двох місцях, опублікувавши рентгенівський знімок.

Раніше у Мережі з'явилося відео, як Усик готував Джошуа до бою проти Джейка Пола.