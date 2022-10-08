Вогняний камбек: "Боруссія" на останніх секундах врятувала нічию з "Баварією" в Дер Класікер

Мюнхенці вели з перевагою у два м'ячі, але не зуміли перемогти надзвичайно принципового суперника.

Дортмундська "Боруссія" та мюнхенська "Баварія" розписали нічию в центральному матчі 9-го туру Бундесліги. Дер Класікер або ж Німецьке Класико завершилося з рахунком 2:2 .

Підопічні Юліана Нагельсмана вийшли вперед на 33-й хвилині. Леон Горецка забив гол після передачі 19-річного Джамала Мусіали. На початку другого тайму юний німець зробив другий асист - цього разу відзначився Лерой Сане.

Однак "джмелі" не опустили руки та змогли шокувати "Рекордмайстра" камбеком. На 74-й хвилині Юссуфа Мукоко скоротив відставання, асистував йому Антоні Модест. А на 90+5 хвилині Модест після пасу Ніко Шлоттербека врятував для дортмундців нічию.

"Боруссія" Дортмунд - "Баварія": турнірне становище після матчу

Зігравши внічию, "Баварія" та "Боруссія" Дортмунд залишилися на третій та четвертій позиціях у турнірній таблиці Бундесліги. Обидва колективи мають у своєму активі по 16 очок.

У наступному турі мюнхенці прийматимуть "Фрайбург", а дортмундці на виїзді зустрінуться з берлінським "Уніоном". Цікаво, що майбутні суперники "Баварії" та дортмундської "Боруссії" наразі мають по 17 очок та очолюють Бундеслігу, зберігаючи по одній грі в запасі.

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