Волейбол України цього року був досить несподіваним

Чемпіонат України з волейболу серед жіночих команд Суперліги-Дмарт поточного сезону проходить під егідою Професіональної волейбольної ліги України (ПВЛУ). Днями там завершився регулярний етап, за підсумками якого визначився перший півфіналіст та чвертьфінальні пари змагань. Жіночий український волейбол зробив кілька сюрпризів.

Регламент волейбольної Суперліги-Дмарт

У Суперлізі-Дмарт беруть участь сім команд. Турнір складається з регулярного етапу (три кола) та плей-оф, який розпочнеться зі стадії чвертьфіналу.

Переможець «регулярки» автоматично виходить до півфіналу. Водночас в 1/4 фіналу друга команда зіграє з сьомою, третя – з шостою, четверта – з п’ятою.

Чвертьфінали та півфінали волейболисток триватимуть до двох перемог, а фінали – до трьох звитяг. Колективи, які програють в 1/4 фіналу, гратимуть за 5-8 місця.

Усі поєдинки проходять у місті Чернівці на майданчику «ПВЛУ» Арени.

Команди-учасниці Суперліги-Дмарт з волейболу

На початку сезону 2022/23 в Суперлізі-Дмарт брало участь вісім колективів: СК «Прометей» (Кам'янське), «Аланта» (Дніпро), ВК «Добродій-Медуніверситет-ШВСМ» (Вінниця), «Волинський край-Університет» (Луцьк), СК «Балта» (Балта), «Галичанка-ЗУНУ» (Тернопіль), Збірна України U-17, Збірна України U-15.

Втім, згодом загальна кількість волейбольних команд скоротилися, адже волинянки знялися з турніру. В офіційному листі ПВЛУ представники клубу повідомили, що «у зв’язку з різким погіршенням безпекової ситуації у регіоні та в цілому в Україні подальша участь у чемпіонаті стає неможливою».

Згідно Положення змагань Професіональної волейбольної ліги України, всі гравці волейбольного клубу «Волинський край-Університет» отримали статус вільних агентів без сплати компенсації клубу. Очки, отримані на іграх з цією командою, були анульовані.

Регулярний чемпіонат з волейболу завершений

За підсумками трьох кіл визначився переможець регулярного чемпіонату. Ним став «Добродій-Медуніверситет-ШВСМ». За іронією долі, все вирішувалося в останньому матчі, де майбутній тріумфатор зустрічався з «Алантою». У той момент на перше місце претендували лише ці команди, які після 17 поєдинків мали у своєму активі по 15 перемог. Однак дніпрянки випереджали вінничанок за набраними очками – 44 проти 42.

Зрештою «Добродій» в очній зустрічі переміг «Аланту» з рахунком 3-1 та випередив її вже на самому фініші «регулярки». В такий спосіб підопічні Юлії Якушевої здобули пряму путівку до півфіналу першості.

Тепер у чвертьфіналі плей-оф на колектив з Дніпра очікує протистояння зі волейбольною збірною України U-15, яка на даному етапі посіла останнє сьоме місце.

Чинний чемпіон України з волейболу СК «Прометей» майже весь регулярний чемпіонат проводив молодіжним складом, який ще в минулому сезоні грав у Першій лізі. Незважаючи на це, він однаково посів високу третю сходинку. Тому в плей-оф зустрінеться з шостим клубом чемпіонату – «Галичанкою-ЗУНУ».

На четвертій та п’ятій позиціях розташувалися СК «Балта» та збірна України U-17 з волейболу відовідно. Очні ігри за участю цих суперників завжди розвивалися за цікавими сценаріями та завершувалися результативно. Тому вітчизняні шанувальники волейболу з нетерпінням чекатимуть їхнього протистояння вже у рамках плей-оф.

Турнірна сітка:

1/4 фіналу

СК “Балта” — Збірна України U-17

СК “Прометей” — “Галичанка-ЗУНУ”

“Аланта” — Збірна України U-15

1/2 фіналу

“Добродій-Медуніверситет-ШВСМ” — Переможець 4/5

Переможець 3/6 — Переможець 2/7

Чвертьфінальні матчі плей-оф стартують у кінці лютого.