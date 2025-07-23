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"Волів би бути деінде": ексчемпіон світу пояснив, чому Дюбуа програв Усику в реванші
Дюк Маккензі вважає, що Даніель не був налаштований на перемогу в поєдинку з українцем.
Колишній чемпіон світу Дюк Маккензі висловився щодо поразки Даніеля Дюбуа від Олександра Усика у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
На його думку, британець програв українцю, бо не був налаштований на перемогу, що й мало свої наслідки.
"Було відчуття іншої енергії. Він мав майже байдужий вигляд під час виходу до рингу. Здавалося, він волів би бути деінде", – сказав Маккензі в ефірі talkSport Boxing.
Раніше повідомлялося, що Усик ризикує втратити звання абсолютного чемпіона світу.
Також стало відомо, що Дюбуа запізнився на реванш проти Усика через вечірку, яку його батько організував у день бою.
Усик – Дюбуа: підсумки бою-реваншу
У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.
На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.
Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.
Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них – Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер і Дерек Чісора, який виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.
Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.
На перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Володимир Кличко та Дерек Чісора.
Нагадаємо, Усик розповів про свій удар "Іван", яким нокаутував Дюбуа в реванші.