Володар Кубка світу з ММА загинув на війні з російськими окупантами

У боях з російськими загарбниками під Бахмутом Донецької області загинув український боєць змішаних єдиноборств Едуард Костриця, який воював під позивним "Небезпечний".

Сумну звістку повідомила Національна федерація ММА України.

"Вихованець БК “Фенікс” м.Київ, володар Кубка світу з ММА, віцечемпіон Європи з ММА та багаторазовий чемпіон України зі змішаних єдиноборств ММА у ваговій категорії 52,2 кг. Він був душею компанії, надійною підтримкою для всіх, мав чудове почуття гумору. Щирі співчуття рідним та близьким", – йдеться в повідомленні.

"Срібло" чемпіонату Європи з ММА Костриця завоював в Римі 2019 року. А 2021 року він став володарем Кубка світу зі змішаних єдиноборств у вазі 52 кг у Празі. На тому турнірі в Чехії збірна України була найкращою в молодіжному командному заліку і третьою – в дорослому.

Також Костриця був причетний до фанатського руху київського "Динамо". На сторінці "WBC Ультрас Динамо" в Facebook з'явився пост, присвячений Едуарду.

"Сміливий побратим і сучасний Герой України. Саме таким його запам'ятають всі близькі і рідні. Навіки в строю", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в боях під Бахмутом загинув відомий український фігурист Дмитро Шарпар.

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