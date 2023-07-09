Володар "Золотого м'яча" і чемпіон Європи: помер легендарний іспанський футболіст

Луїс Суарес Мірамонтес пішов з життя у віці 88 років.

На 89-му році життя перестало битися серце колишнього футболіста "Барселони" та міланського "Інтера" Луїса Суареса Мірамонтеса.

Про це повідомляє видання AS.

"Легенда футболу. Легенда "Барселони". Ми будемо дуже сумувати за тобою. Спочивай з миром", – відреагувала на смерть Мірамонтеса пресслужба каталонського клубу.

Луїс Суарес двічі був чемпіоном Іспанії у складі "Барселони" (1959, 1960). За каталонський клуб він зіграв 176 матчів і забив 80 голів.

Також він тричі ставав чемпіоном Італії з "Інтером" (1963, 1965, 1966). Разом з "нерадзуррі" Луїс Суарес двічі здобув Кубок європейських чемпіонів (1964, 1965). За міланський клуб Мірамонтес провів 329 поєдинків і відзначився 55 забитими м'ячами.

Крім того, Луїс Суарес 1964 року виграв чемпіонат Європи зі збірною Іспанії. 1960 року Мірамонтес отримав "Золотий м'яч". Він став першим володарем цієї нагороди в історії "Барселони".

Кар'єру гравця Мірамонтес завершив 1973 року в італійській "Сампдорії".

Пізніше він у ролі тренера очолював "Інтер", "Сампдорію", СПАЛ, "Комо", "Депортіво" та "Альбасете", а також працював з молодіжною та національною збірними Іспанії.

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