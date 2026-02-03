Володар "Золотого м'яча" змінив клуб у Саудівській Аравії – сума трансферу

Карім Бензема / © Associated Press

Французький форвард Карім Бензема змінив клуб у чемпіонаті Саудівської Аравії.

38-річний футболіст перейшов з "Аль-Іттіхада" до "Аль-Хіляля", повідомляє пресслужба нового клубу володаря "Золотого м'яча" 2022 року.

За інформацією порталу Transfermarkt, сума трансферу склала 25 мільйонів євро. Бензема підписав контракт з "Аль-Хілялем" на півтора року.

Зазначимо, що Карім приєднався до "Аль-Іттіхада" влітку 2023 року в статусі вільного агента, залишивши мадридський "Реал".

Цього сезону Бензема забив 16 голів у 21 матчі за "Аль-Іттіхад" в усіх турнірах. Загалом за саудівський клуб він провів 83 матчі, забив 54 голи та віддав 17 асистів.

Наразі "Аль-Хіляль" під керівництвом Сімоне Індзагі очолює турнірну таблицю чемпіонату Саудівської Аравії.

