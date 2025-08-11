Володаря Кубка Англії виключили з Ліги Європи: що стало причиною

"Крістал Пелас" / © Associated Press

Англійський "Крістал Пелас" програв апеляцію в Спортивному арбітражному суді (CAS) і буде виключений з Ліги Європи сезону-2025/26.

Про це повідомляє The Times.

CAS підтвердив рішення УЄФА щодо пониження чинного володаря Кубка Англії з Ліги Європи до Ліги конференцій через порушення критеріїв багатоклубної власності.

У рішенні наголошується, що колишній акціонер "орлів" Джон Текстор, який також володіє французьким "Ліоном", мав вирішальний вплив на обидва клуби під час перевірки УЄФА. Продаж його частки в лондонському клубі влітку не вплинув на вердикт, оскільки дедлайн був пропущений.

Це рішення може коштувати "Крістал Пелас" близько 23 млн євро призових. Клуб розглядає можливість подати позов про компенсацію, вважаючи, що отримав надто жорстке ставлення порівняно з іншими випадками багатоклубної власності.

Після того, як "Крістал Пелас" перевели до кваліфікації Ліги конференцій, їхнє місце в основному раунді Ліги Європи отримав "Ноттінгем Форест", який минулого сезону посів сьоме місце в АПЛ.

У раунді плейоф кваліфікації Ліги конференцій "орли" зіграють проти переможеного пари третього етапу відбору Ліги Європи між норвезьким "Фредрікстадтом" і данським "Мітьюландом". Перші поєдинки плейоф кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 21 серпня, а матчі-відповіді – 28 серпня.

Додамо, що напередодні "Крістал Пелас" виграв Суперкубок Англії, у серії пенальті здолавши "Ліверпуль".