Володаря "Золотого м'яча" відсторонили від тренувань із саудівським клубом: що трапилося

Карім Бензема отримав покарання за те, що вчасно не повернувся з відпустки.

Саудівський "Аль-Іттіхад" відсторонив французького нападника Каріма Бензема від тренувальних зборів у Дубаї.

Як повідомляє авторитетне іспанське видання Marca, головний тренер "Аль-Іттіхада" Марсело Гальярдо усунув Бензема від тренувань з командою через те, що той вчасно не повернувся до розташування клубу з відпустки, яка закінчилась 12 січня.

Оточення 36-річного француза повідомило, що він проводив відпустку на Маврикії та не зміг вчасно вилетіти до Саудівської Аравії через циклон. Однак ці обставини не вплинули на рішення Гальярдо – керманич "Аль-Іттіхада" не включив Бензема до заявки на турне в Дубаї.

Також зазначається, що Бензема пропустив три тренування ще до відпустки.

Цього сезону Бензема зіграв 20 матчів за "Аль-Іттіхад", забив 12 голів та віддав п'ять результативних передач. Його контракт із саудівський клубом розрахований до 30 червня 2026 року.

До слова, "Аль-Іттіхад" – чинний чемпіон Саудівської Аравії, але цього сезону Бензема і Ко наразі посідають лише сьоме місце в турнірній таблиці місцевої першості, набравши 28 очок після 18 матчів.

Нагадаємо, Бензема – володар "Золотого м'яча" 2022 року. Цю нагороду він заробив завдяки своїм успішним виступам у мадридському "Реалі".

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