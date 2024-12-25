Володимир Кличко, Харлан, Зінченко та інші українські спортсмени привітали фанатів з Різдвом (фото)

Зірки українського спорту звернулися до вболівальників з нагоди Різдва Христового та показали, як святкують.

У середу, 25 грудня, Україна та весь цивілізований світ святкує Різдво Христове.

Від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, а тому Різдво відтепер в Україні святкують саме 25 грудня, а не 7 січня. У Святвечір, 24 грудня, українців привітав президент Володимир Зеленський.

До привітань долучилися також і українські спортсмени. Вони звернулися до співвітчизників у соцмережах і показали фото, як разом зі своїми сім'ями святкують Різдво.

Володимир Кличко, ексчемпіон світу з боксу

"Різдво – це час любові та теплих обіймів. Це момент, щоб обійняти наших близьких поруч і пам'ятати про віру в дива.

Для України це буде третє Різдво за час повномасштабної війни. Різдво, коли багато дітей не зможуть обійняти своїх батьків – одні втрачені назавжди, інші – далеко, захищають нашу країну. Різдво, коли батьки, які втратили дітей, убитих росіянами, відвідуватимуть кладовища замість шкільних святкових вистав.

Навіть сьогодні, напередодні Різдва, Росія залишається вірною собі, приносячи більше страждань і болю, завдавши ракетного удару по житловому будинку в Кривому Розі. Але це зло не може зламати неймовірний дух українців. Війна Путіна проти України мала тривати лише три дні. Але завдяки нашим героям, нашій волі та нашій наполегливості наш опір триває вже майже три роки.

Я часто буваю на передовій, щоб поспілкуватися з нашими бійцями та надати їм необхідну допомогу. Можу щиро сказати, що їхньою витривалістю та незламною силою волі захоплювалися б навіть чемпіони світу. Це робить мій заклик до міжнародної спільноти ще гучнішим: продовжуйте підтримувати Україну всіма необхідними, щоб зупинити це варварське вторгнення. Війна повинна закінчитися не лише перемогою України, а й перемогою всього вільного світу.

Адже ми воюємо не тільки за Україну – ми воюємо за вас, за свободу Європи і мир. За демократію. Заради майбутнього наших дітей. Ми всі не повинні програти цю боротьбу. Незламний дух. впевненість, мужність. Це те, що Україна продовжить нести в Різдво. Разом ми непереможні. З Різдвом Христовим і слава Україні".

Володимир Кличко привітав українців з Різдвом / Фото: instagram.com/klitschko

Дворазова олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан

"З Різдвом! Зараз би куті".

Ольга Харлан привітала українців з Різдвом / Фото: instagram.com/olgakharlan

Футболіст лондонського "Арсенала" та збірної України Олександр Зінченко

"Щасливого Різдва. З Різдвом Христовим! Нехай Господь оберігає вашу родину та благословляє на добрі справи".

Олександр Зінченко привітав українців з Різдвом / Фото: instagram.com/zinchenko

Олімпійські призерки у синхронному плаванні Марина та Владислава Алексіїви

"Щасливого Різдва. Бажаємо всім щасливих свят".

Марина та Владислава Алексіїви привітали українців з Різдвом / Фото: instagram.com/twins_alexx

Воротар мадридського "Реала" та збірної України Андрій Лунін

"Щасливого Різдва. Друзі, щиро вітаємо усіх вас і ваших близьких з Різдвом Христовим! Божої опіки, мирного неба та перемоги".

Андрій Лунін привітав українців з Різдвом / Фото: instagram.com/a.nastasica

Олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід

"Щасливого Різдва".

Дар'я Білодід привітала українців з Різдвом / Фото: instagram.com/dariabilodid7

Дар'я Білодід привітала українців з Різдвом / Фото: instagram.com/dariabilodid7

Чемпіон світу та Європи з біатлону Дмитро Підручний

"Тренування за розкладом. Спокійних різдвяних свят".

Дмитро Підручний привітав українців з Різдвом / Фото: instagram.com/dmytro.pidruchnyi

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