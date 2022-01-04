Володимир Кличко опинився у топ-10 найбагатших боксерів за всю історію, - британське ЗМІ

Володимир Кличко опинився у топ-10 найбагатших боксерів за всю історію, - британське ЗМІ

Найбільше грошей боксер заробив в останніх поєдинках проти Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко увійшов до топ-10 найбагатших боксерів світу за всю історію за версією Manchester Evening News.

Брат мера Києва, лідера УДАРу Віталія Кличка заробив за свою кар'єру 58 мільйонів фунтів, що дозволило йому посісти 10 місце в рейтингу, повідомляє видання.

Окрім Володимира Кличка до топ-10 увійшли Ентоні Джошуа (60 млн фунтів), Шугар Рей Леонард (88), Тайсон Ф'юрі (100), Леннокс Льюїс (103), Сауль Альварес (105), Оскар Де Ла Хойя (148), Менні Пакьяо (163), Джордж Форман (222) та Флойд Мейвезер (400).

Як повідомляє Manchester Evening News, Володимир Кличко утримував п'ять чемпіонських поясів упродовж шести років. Найбільше грошей він заробив в останніх поєдинках проти Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Зазначимо, на професійному ринзі Володимир Кличко провів 69 поєдинків: здобув 64 перемоги (54 нокаутом) та п'ять разів програвав.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі, а нині мер Києва Віталій Кличко поділився свіжою світлиною в Instagram. На ній легендарні брати-суперважковаговики, а також сини "вічного" чемпіона WBC.

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